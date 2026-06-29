Gonzalo Valle resta importancia a la localía de México: "Ecuador es un país pequeño pero con un corazón enorme"

Ecuador es un país de aproximadamente 18.4 millones de habitantes. Menos del 15% de la población total de México, con 134.4 millones de personas en su territorio. Pero este martes 30 de junio en la cancha del Estadio Azteca, el duelo de dieciseisavos de final por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las diferencias quedaran de lado cuando ambas selecciones se jueguen el pase a la siguiente ronda.

Los ecuatorianos llegan a este compromiso al subirse de última hora al tren de la fase de eliminación directa, tras vencer sorpresivamente a Alemania. Con la moral en alto, llegan a la Ciudad de México en busca de prolongar ese buen momento.

"Realmente nosotros sabemos el escudo que representamos, 18 millones de personas, vimos la celebración después del juego de Alemania, nos motivan. Ecuador es un país pequeño pero con un corazón enorme. Todo eso nos motiva mucho. Nosotros tenemos esa validad y capacidad de darle una alegría al pueblo, somos pequeños, pero con corazón grande, todo lo que hacemos como grupo es para ellos, siempre los tenemos presentes", dijo Gonzalo Valle sobre el partido.

"Nosotros somos conscientes que estamos unidos en la victoria y la derrota, cuando nos tocó complejo, la familia salió al frente, la unión prevaleció, siempre con el cuerpo técnico. Si nosotros no tenemos esa fuerza, no saldremos adelante, es un partido donde nos jugamos a todos, incluso sacando un empate, podemos regresar a casa, la unión es al máximo", añadió.

"Deseamos de corazón estar más tiempo acá ", Sebastián Beccacece @lahoraecuador pic.twitter.com/LZ1BMYZYWc — Johanna Calderón (@johacalderon11) June 30, 2026

Recién dos de las cuatro primeras series de dieciseisavos de final del Mundial, se resolvieron en tanda de penales. Algo que, debido a lo parejo de ambos equipos, podría ocurrir en el campo del Coloso de Santa Úrsula.

"El futbol actualmente es analizable, los penaltis pateados, Campagnuolo hace un gran trabajo, incluso nos juntamos antes del partido para saber los pateadores. Estamos en una instancia en la que todos los jugadores tienen la posibilidad de patear, creo que en estos días hemos entrenados, esperemos que no se llegue a eso, pero como grupo lo tenemos visto", dijo el portero de LDU Quito.

Y finalmente, desestimó que Ecuador piense en temas extracancha como la tensión entre el público al ser países rivales incluso en temas políticos.

"Nosotros como jugadores no le damos importancia, nos enfocamos en lo que debemos, son cosas que nos escapan a nosotros, puede pesar, pasa, pasa en torneos internacionales, nacionales, no nos enfocamos en eso, sólo en lo que tenemos que hacer, pensamos en el partido, temas extra futbolísticos, en estas instancias no llegan a la cabeza", finalizó.