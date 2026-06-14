Mundial 2026: ¿Quién juega hoy? Horarios y dónde ver los partidos

Como cada día de la semana desde el pasado 11 de junio, tras la Ceremonia de Inauguración de la Copa del Mundo 2026, viviremos de cuatro a 5 partidos por día, el paraíso para los amantes del balompié por las próximas 2 semanas.

Así que si decidiste juntarte con tu familia o amigos para ver los partidos de este primer domingo de Mundial 2026, quizá quieres saber quiénes juegan el día de hoy para que te mantengas al día del acontecer deportivo minuto a minuto.

Por eso hoy te vamos a informar quiénes juegan hoy, porque todavía podrías ver al menos 2 juegos más. Y es que ya jugaron Alemania y Curazao a las 11:00 de la mañana. Pero hoy también juegan Países Bajos, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, Suecia y Túnez.

Horarios de partidos este 14 de junio

Alemania vs Curazao: 11:00 AM

11:00 AM Países Bajos vs Japón: 14:00

14:00 Costa de Marfil vs Ecuador: 17:00

17:00 Suecia vs Túnez: 20:00

No será un domingo cualquiera en el #FIFAFANFESTIVAL



¡El Zócalo te espera!



Apertura 9:30 hrs.



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga del mundial.

#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/JB77E3DKhw — FIFA World Cup 26™? Mexico City (@MexicoCity26) June 14, 2026

¿Dónde ver los partidos?

En esta ocasión puedes ver los partidos a través de Canal 5, Televisión Azteca y además vía streaming a través de la plataforma Vix, Disney +, así como las aplicaciones de TV Azteca y Televisa Univisión. Pero aquí en Ovaciones, puedes seguir las crónicas e información después de cada uno de los partidos.