Mundial 2026: Partidos y horarios de hoy 30 de junio

Hoy juega México vs Ecuador. Se disputarán los dieciseisavos de final y definitivamente la emoción de todos está a flor de piel. Sin embargo, la realidad es que de repente se eclipsa que además de ése partido tan importante para todos los mexicanos, se jugarán otros que también puede encender los ánimos de aficiones internacionales.

Por esa razón, hoy queremos compartir contigo la lista de los partidos que podrás disfrutar como parte de la fase de eliminación. La jornada de partidos el día de hoy iniciará a las 11 de la mañana y concluirá alrededor de las 8 y 9 de la noche.

La llamada Eliminatoria 32 está conformada de una media de 3 partidos por día y el día de hoy, además de México y Ecuador, se enfrentarán Costa de Marfil, Noruega, Francia y Suecia. Así que toma nota, porque te decimos dónde juegan y dónde podrás verlos.

¿Quién juega hoy 30 de junio?

Costa de Marfil vs Noruega: A las 11 de la mañana, se enfrentarán estos 2 países en el Estadio Dallas, Arlington.

A las 11 de la mañana, se enfrentarán estos 2 países en el Estadio Dallas, Arlington. Francia vs Suecia: A las 15:00 se jugará el partido de Francia vs Suecia en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, East Rutherford.

A las 15:00 se jugará el partido de Francia vs Suecia en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, East Rutherford. México vs Ecuador: A las 19:00 se jugará el partido en el Estadio Ciudad de México.

¡Otra gran jornada de Dieciseisavos de Final nos espera! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

¿Dónde ver los partidos de hoy?

El partido de México vs Ecuador será transmitido en vivo por televisión abierta a través de: Canal 5 y Azteca 7. Vía televisión de paga, se podrá ver a través de TUDN y vía streaming por la plataforma VIX Premium con Pase Mundial.

En cuanto a los otros partidos, puedes seguirlos a través de TV Azteca Deportes vía transmisión en línea.