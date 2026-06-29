Javier Aguirre no sabía del "¿Y si sí?": "No puedo contener lo que no me corresponde"

La afición mexicana ha tomado una frase como estandarte en esta Copa del Mundo: "¿Y si sí?" Una que engloba el sueño de llegar lo más lejos posible en este certamen e incluso la ilusión de llegar a ser campeones.

Algo que Javier Aguirre desconocía por completo. Al estratega se le preguntó al respecto de qué pensaba de dicha frase y fue bastante parco al respecto.

"Yo al menos de parte de mis jugadores no había escuchado esa frase; me sorprendió, no tengo más que decir al respecto, es algo que no conozco y que no controlo.

"Controlo a mis 26 jugadores, mi Cuerpo Técico me ayuda para ello, intento que desarrollen un plan de juego, entendiendo que el rival cuenta mucho, que hay variables", esgrimió el estratega.

? "Te diría que ni mis jugadores ni yo lo habíamos oído. Lo escuché recién en la entrevista. Intentamos minimizar riesgos, hacer el mejor partido posible y ganar. Es una frase simpática".



Javier Aguirre aseguró que no conocía el significado del famoso "¿Y si sí?". pic.twitter.com/QiMkgpCbvU — PressPort (@PressPortmx) June 29, 2026

"No puedo contener lo que no me corresponde"

Aunque el Vasco precisó que él es nadie para limitar lo que la gente tenga en una ilusión colectiva en cuanto a su Selección en esta Copa del Mundo.

"Intentamos minimizar los riesgos, tratar de hacer el mejor partido posible y ganar. Y a partir de ahi no puedo contener lo que no me corresponde, es una frase simpática y voy a regañar a mis hijos porque tienen redes sociales (y no le dijeron)".

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