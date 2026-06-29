Javier Aguirre reconoce errores de México en mundiales pasados

Los años (y los fracasos) le han dado mucha sabiduría a Javier Aguirre. De cara al inicio de los dieciseisavos de final para México en esta Copa del Mundo ante Ecuador, el veterano entrenador del Tricolor señaló que ha aprendido de sus errores en el pasado.

Específicamente de las eliminaciones en Mundiales, como fueron las de 2002 y 2010, en las que él también fue el director técnico del combinado nacional.

En 2002, en los octavos de final ante Estados Unidos, se desesperó en el primer tiempo y sacó a Ramón Morales para darle lugar a Luis Hernández en el ataque; la escuadra se le descompuso por completo.

En 2010, decidió meter a Adolfo "Bofo" Bautista de titular contra Argentina en esa misma instancia, cuando no había jugado en los partidos previos.

Foto: Celyara



Ese aprendizaje buscará emplearlo este martes ante los ecuatorianos en busca de los octavos de final, en un partido que pinta para ser muy duro en el Estadio Ciudad de México.

"Siempre recurrimos a algo para entender qué se hizo mal: si se hizo mal un cambio... 20 mil historias que quedan ahí. Cuando son las victorias es de los jugadores y las derrotas de los técnicos, me incluyo.

"Porque somos los máximos responsables, tomamos las decisiones, tenemos que hacerlo, algunas veces son erróneas a juzgar por lo que pasó en Sudáfrica (cuando metió al Bofo de titular ante Argentina)", recordó.

Aunque el propio Javier hizo cierto descargo a favor suyo, porque consideró que en las dos eliminaciones pasadas en las que él tuvo la máxima responsabilidad, hubo algunos imponderables del fútbol que no estuvieron en sus manos.

"El destino, el azar, el arbitraje, la suerte... esa no entrena conmigo; de alguna eliminación en el pasado, no sería capaz de echarle la culpa al árbitro.

"Pero sí, matizando, diría que en 2002 y 2010 tuve eventos puntuales que nos perjudicaron, pero es una justificación bastante absurda después de tanto tiempo".

Ecuador no los toma por sorpresa pese al corto espacio para estudiarlos

Acerca del rival en turno, que es Ecuador, el cual clasificó como mejor tercer lugar luego de vencer a Alemania, pero que apenas quedó confirmado oficialmente el sábado, Javier Aguirre dijo que, pese a ello, no los toma por sorpresa.

"Tenemos tanta gente, gracias a la FMF, que pudimos mandar a ver las cuatro o cinco posibilidades que íbamos manejando. No nos tomó de sorpresa y simplemente ignoramos los otros cuatro archivos y nos metimos al de Ecuador.

"Hay mucha gente trabajando para la Selección, pero sí, en la preparación del partido, el tiempo fue una limitante; aunque también para Ecuador, así que estamos en igualdad de condiciones".

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