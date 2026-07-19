Lionel Scaloni expresa incertidumbre sobre su futuro en Argentina: "Veo justo cambiar de DT"

Lionel Scaloni terminó la Copa del Mundo muy conmovido luego de que no pudo conseguir su segundo título con la Selección Argentina.

Y es que cuando termina un Mundial se cierran etapas y por eso es que el estratega puso en entredicho su continuidad en el banquillo Albiceleste.

"Seguramente voy a hablar con el presidente (Chiqui Tapia); la idea es relajar y parar un poco, esa es la idea. Este es un lugar espectacular, soñado (el banquillo), ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar y cualquier argentino desearía estar", dijo en Zona Mixta.

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Scaloni tiene contrato hasta diciembre de este año, pero el técnico lleva ya ocho años al frente de la Selección Argentina, tras asumir en agosto del 2018.

"Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado. Y bueno; hasta diciembre si el presidente quiere yo estoy acá y después, va a ser complicado porque veo justo que se pueda cambiar".

Scaloni se levantó llorando de la conferencia de prensa

Cabe precisar que estas declaraciones las dio en Zona Mixta, porque en la conferencia de prensa rompió en llanto, debido a que aún estaba muy emocional tras haber perdido la Final unos momentos antes.

Con Scaloni, Argentina ha obtenido el Mundial de 2022, este subcampeonato en 2026 y un Bicampeonato de Copa América, todo ello con Lionel Messi de estandarte.