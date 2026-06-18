Luis Romo: el cambio que le salió a Javier Aguirre y otro gol a Corea del Sur cinco años después

Zapopan, Jalisco.- Javier Aguirre realizó tres modificaciones a su XI titular para el segundo partido de México en el Mundial 2026. Sin embargo, uno de ellos era garantía de rendimiento.

Luis Romo lo volvió a hacer y le anotó a Corea del Sur para romper el empate en cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1. Y repitió su hazaña.

El Vasco se vio obligado a mover sus piezas tras la expulsión ante Sudáfrica de César Cachorro Montes. Puso a Edson Álvarez como central y colocó a Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes en busca de desahogar las labores del Machín. Pero en medio campo, decidió hacer un cambio estratégico.

Foto: MexSport



Aguirre sabía que con Luis Romo tendría más distribución de pelota que con Álvaro Fidalgo y un tanto más de presencia en el área rival. No se equivocó. El jugador de Chivas pisó más el campo surcoreano hasta recibir su merecida recompensa, cuando se encontró una pelota viva en el área para clavar el 1-0.

Con ello, Romo repitió dosis a los coreanos, luego de que a ese mismo rival ya había vacunado cinco años antes, cuando en los cuartos de final de los Olímpicos de Tokio, el 31 de julio de 2021, el Tri igualaba 1-1 con Corea del Sur.

Entonces, LR7 mojó a los 29 minutos para encaminar el 6-3 que clasificó al Tri a semis de aquella justa en la que a la postre ganaría la medalla de bronce.

El de Luis fue su primer gol de la temporada, algo hasta cierto punto natural al ser utilizado como defensor central con el Rebaño Sagrado, equipo que gracias a él ha roto una sequía de 16 años sin que un jugador de sus filas marcara en un Mundial. Y es ya el noveno rojiblanco en conseguirlo.

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Ahora, Romo lo hizo de nuevo, y aunque los cambios de Aguirre fueron sumamente criticados –y un tanto arriesgados– el timonel nacional al menos encontró algo de crédito en el momento en que la pelota entró a la portería rival cuando, con 50 minutos de juego y el marcador 0-0, se le venía la noche.

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