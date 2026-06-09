Mateo Chávez aceptó presión de ganar el grupo en el Mundial: "Tenemos que jugar con eso"

A Mateo Chávez no le asusta la presión que hay en torno a la Selección Mexicana para ganar el Grupo A en la Copa del Mundo, al ser el país sede.

En Ovaciones te decimos todo lo que Mateo Chávez dijo rumbo al partido inaugural del mundial en México.

Fotos: Celyara



Presión y responsabilidad en la Selección Mexicana

El lateral izquierdo del Tricolor, consideró que el grupo de jugadores tiene que saber lidiar con esa obligación de terminar primeros, para que en 16avos y si acaso pasan a 8avos, seguir jugando en casa en el Estadio Ciudad de México.

"Este tipo de situaciones también hay que saber jugar con eso, me acuerdo mucho que desde la Copa Oro nos lo decían de que México es uno de los favoritos, y que también hay que saber mantener este tipo de situaciones", precisó este martes en el Centro de Alto Rendimiento.

"Me hace sentir feliz" ?



Mateo Chávez se expresa sobre las emociones que provoca poder disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™?.



Su padre quedó marginado hace un tiempo y ahora el podrá vivirlo.



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Aunado a ello, sabe que el equipo que dirige Javier Aguirre tiene la responsabilidad de ser la escuadra que vaya hacia adelante, que proponga y que establezca las condiciones de los encuentros, por ser el anfitrión y jugar ante su gente.

"Muchas veces nos toca estar del otro lado cuando no somos favoritos y enfrentamos grandes equipos y cuando eres el favorito, tienes que aprender a jugar con eso; proponer tú y tener el valor de ser el que va para adelante y propone".

Brian Gutiérrez y su ilusión en el Mundial

"Quiero divertirme en el Mundial": Brian Gutiérrez

Por su parte, el mediocampista Brian Gutiérrez, habló de lo que significa para él estar a dos días de debutar en un Mundial con México, cuando apenas en enero se conocía poco y nada de él en nuestro país al venir de Estados Unidos para jugar con Guadalajara.

Sus grandes actuaciones con Chivas, lo catapultaron al Tri del Vasco Aguirre pero además como titular casi indiscutible en el once mexicano.

? Brian Gutiérrez habla de lo meteórico que ha sido para él jugar un #Mundial2026 con tan pocos partidos en Selección: "Quiero divertirme en la Copa del Mundo".



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Brian toma esta oportunidad desde el goce y así lo expresa ante los medios de comunicación en el CAR, porque él lo que quiere es disfrutar de jugar una Copa del Mundo, ya la presión es lo de menos.

"Estoy feliz de estar aquí, quiero aportar, hacer las cosas bien; solo quiero divertirme.

"Es un sueño para mí, para cualquier futbolista que aspira a jugar profesional y creo que mis compañeros y yo, estamos muy contentos e ilusionados de empezar el Mundial".

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