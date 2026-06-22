Messi hace historia con un doblete y lleva a Argentina a la siguiente ronda

Lionel Messi es el más grande entre los grandes. Punto final, no está a discusión. Hay que rendirse ante un futbolista irrepetible, inmenso, que con 39 años a cuestas sigue siendo magistral, brillante, épico.

Es un privilegio y un deleite verlo en un terreno de juego, y más con la Selección Argentina en su sexta Copa del Mundo. Es historia pura. Es magia pura.

En el juego ante Austria de este lunes en Dallas, anotó doblete para conseguir sus número 17 y 18 en las Copas del Mundo, con el que Argentina le ganó 2-0 a Austria y con lo cual se encumbró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ya había empatado al alemán Miroslav Klose en 16 anotaciones con su Hat-Trick ante Argelia en el primer juego de Argentina en Kansas City esta justa mundialista, pero le faltaba un golesito más para establecer una nueva marca.

Y así sucedió en el juego ante los austriacos al minuto 38', con una excelsa definición a primer poste dentro del área y de primera intención.

Un primer gol que significó muchísimo para Lionel Messi, porque una vez más escribió su nombre en lo más alto del futbol mundial, aunque ya es un consagrado en la historia de este deporte.

? ¡Estalló Dallas con Messi!



La afición explotó de emoción tras el gol con el que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Una noche histórica que quedó grabada para siempre en la Copa del Mundo. ? pic.twitter.com/qAnHOGVzMb — Ovaciones (@ovaciones) June 22, 2026

Fue también un desahogo para él porque antes de este gol 17, había fallado de manera increíble un penal que le cometieron a Lautaro Martínez en los primeros minutos.

Todo mundo esperaba que Leo cobrara de manera excelsa, pero el arquero austriaco Alexander Schlager nunca se venció y por ello es que Messi intentó esquinar lo más posible su disparo, pero se excedió y lo mandó por un costado.

De todas maneras, eso quedará como mera anécdota, porque Messi volvió a escribir con letras de oro su nombre, además de que quiere llevar a Argentina a su cuarto título Mundial en la historia.

Además, su falla desde el manchón penal solo fue un recordatorio de que es humano; de otra forma, sería muy difícil creerlo por todo lo que ha conseguido en su carrera futbolística y por lo que hace en el campo.

Habían sido también días difíciles para La Pulga porque el estado de salud de su padre, Jorge Messi, ha sido objeto de la opinión pública.

Incluso, el técnico Lionel Scaloni tuvo que salir a frenar los comentarios al respecto, porque vaya que fue un tema complejo en estos días en el seno argentino, si bien el padre del jugador evoluciona favorablemente.

Pero todo eso se borró cuando Leo entra al campo; él un imán de gloria, de exquisitez futbolística, de juego, de profesionalismo, de felicidad no solo para los argentinos, sino para todos sus fans alrededor del mundo.

Argentina cada vez que atacó generaba sensación de peligro, ante una Austria que si bien intentó buscar el empate, nunca le alcanzó con un ataque esteril que no generó realmente peligro.

Y la Albiceleste transitó con relativa tranquilidad el resto del juego, si bien faltaba la cereza en el pastel: al 90+5', y como si tuviera 20 años y con esa misma hambre voraz, Messi siguió una jugada dentro del área, tras un disparo de Julián Álvarez que fue rechazado por los austriacos.

Leandro Paredes controló el esférico, se la dio al gran Capitán Argentino quien sacó disparo; se lo taparon y aún así fue una vez más por el esférico. Barriéndose y con la zurda, taladró a todas las piernas austriacas para el 2-0 argentino.

No hay nadie en la cima del futbol más que él. Por lo que ha conseguido, lo que sigue logrando en un deporte que se juega a un nivel altísimo entre los mejores jugadores del planeta.

Exactamente 40 años después del 22 de junio de 1986, día en que Diego Armando Maradona marcó su doblete icónico ante los ingleses en el Estadio Azteca, con "la mano de Dios" y el "gol del siglo", ahora un 22 de junio de 2026, otro argentino como lo es Lionel Andrés Messi, se consagra como el más grande goleador en la historia de Copas del Mundo.

¡Messi guía a Argentina a la siguiente ronda!



El capitán albiceleste pasó de fallar un penal a firmar un doblete para encaminar la clasificación de Argentina. Además, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador en la historia de los... pic.twitter.com/ou9N4gNJGs — Ovaciones (@ovaciones) June 22, 2026

Además, en este Mundial ya llegó a cinco goles en dos partidos, con lo que deja clarísimo que está en un nivel brutal, más allá de que lleva años en la MLS, en un futbol como el de Estados Unidos con el Inter Miami, que no es considerado de altísima exigencia.

Argentina clasificó de esta manera caminando y sin mayores problemas con seis unidades, además del liderato del Grupo J. Y si bien le falta su partido ante Jordania, no hay manera de que a esta Albiceleste le quiten el primer lugar del sector.

Los 16avos los jugará en Miami, justo donde Leo también es rey, amo y señor. Argentina navega muy tranquila, con un Capitán que cada paso que da es más histórico que el otro. Aplausos Leo. Eres brillante.

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