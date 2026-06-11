¿Cuándo es el siguiente partido de México y contra quién se enfrenta?

Tras el debut y triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026, la expectativa entre los aficionados crece conforme avanza la fase de grupos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre arrancó con el pie derecho al vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, pero el camino apenas comienza y ahora todos los reflectores apuntan hacia el siguiente compromiso del Tricolor, un encuentro que podría acercarlo de manera importante a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México sumó sus primeros tres puntos del torneo y tomó momentáneamente el liderato del Grupo A.

Sin embargo, el cuerpo técnico ya analiza los aspectos que deben corregirse para enfrentar a un rival que promete exigir mucho más en todos los sectores del campo.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del siguiente encuentro que tendrá México como parte de la jornada del Mundial 2026.





Cuál es el siguiente partido para México

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será ante Corea del Sur, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

México buscará mantener el paso perfecto dentro del Grupo A y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Mientras que el conjunto asiático representa una prueba de mayor exigencia para el equipo nacional debido a su velocidad, disciplina táctica y experiencia internacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, escenario que recibirá uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada mundialista.

¡México arranca con triunfo el Mundial!



La Selección Mexicana venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca y sumó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026.



?? Al final, el Cielito Lindo retumbó en las gradas para celebrar el debut soñado del Tri. pic.twitter.com/BiDPdyrkgs — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

¿Cuándo es el partido entre México vs Corea del Sur?

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo jueves 18 de junio de 2026 para enfrentar a Corea del Sur en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

El equipo de Javier Aguirre llegará con confianza tras el triunfo sobre Sudáfrica, aunque también con la necesidad de mejorar algunos aspectos defensivos que quedaron expuestos durante el debut.

Además, el cuerpo técnico deberá resolver quién ocupará el lugar dejado por César Montes, quien no podrá estar disponible tras su expulsión.

Por su parte, Corea del Sur cuenta con jugadores de gran calidad internacional, encabezados por Son Heung-min, futbolista que continúa siendo una de las máximas figuras del futbol asiático y una de las principales amenazas para cualquier defensa.

Una victoria del Tricolor podría dejar prácticamente encaminada su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

¿Qué partido hay hoy?

La actividad mundialista continúa este jueves 11 de junio con otro encuentro clave dentro del Grupo A.

Corea del Sur debutará en la Copa del Mundo enfrentando a Chequia en el Estadio Guadalajara, un partido que permitirá conocer el verdadero nivel del próximo rival de México.

La fiesta no tiene fronteras



Aficionados de Corea del Sur se sumaron a los festejos de la afición mexicana y ondearon la bandera tricolor en las calles de Guadalajara, en una muestra del ambiente que ya se vive en el Mundial 2026.



Especial pic.twitter.com/PY0XMzCLCM — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

Horario y dónde ver Corea del Sur vs Chequia

El debut de Corea del Sur y Chequia en el Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara.

El encuentro está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo A.

Los aficionados podrán ver el partido de hoy, entre Corea del Sur y Chequia, a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Por otro lado, se espera que este encuentro sea seguido de cerca por el cuerpo técnico mexicano, ya que definirá parte del panorama del grupo antes de la segunda jornada.

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