Haaland en modo bestia; clavó doblete a Senegal y Noruega peleará cima de grupo con Francia

Vaya juegazo que nos espera entre Noruega y Francia. Si Les Bleus tienen a Kylian Mbappé, los Vikingos tienen a Erling Braut Haaland, que está en modo bestia en esta Copa del Mundo, luego de que le clavó un doblete a un durísimo Senegal en el triunfo 3-2 de los nórdicos en Nueva Jersey.

El delantero del Manchester City ya llegó a cuatro goles en esta Copa del Mundo, con lo que demuestra que es una máquina imparable y ya es una de las grandes figuras de este torneo, que apenas va empezando.

Con este triunfo, Noruega llegó a seis unidades en el Grupo I, donde también está Francia con esas mismas unidades, pero en primer lugar por diferencia de goles.

Por ello, cuando se enfrenten el viernes en Boston, estará en juego el liderato, si bien los nórdicos están obligados a ganarle a los franceses para quedarse con el primer lugar.

Fue un juego en el que Senegal merecía por lo menos el empate; de hecho, en el segundo tiempo hubo una jugada sumamente polémica que bien se pudo haber marcado como penal a favor de los africanos por un golpe en la garganta a un jugador senegalés, pero el árbitro brasileño Wilton Sampaio y el VAR consideraron que no hubo infracción.

La escuadra africana terminó encima de Noruega, que parecía tener resuelto el juego con el doblete de Haaland en el segundo tiempo, pero los Leones de la Teranga nunca dejaron de ir hacia adelante y atacar. En el último minuto se quedaron a nada de igualar, pero el cabezazo dentro del área chica por parte de Ismaila Sarr se fue por encima del travesaño.

Noruega tiene un ataque brutal. No solo por Haaland, sino porque también cuenta con futbolistas como Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid; Antonio Nusa, del RB Leipzig de Alemania, y Martin Odegaard, del Arsenal.

Ufffff no mames qué golazo de Erling Haaland, es el mejor definidor del mundo y ya lleva 4 goles en su primer Mundial.



Messi, Mbappe y Haaland se van a pelear por la Bota de Oro en esta copa del mundo. pic.twitter.com/IQeaDrV4B3 — Roberto Haz (@tudimebeto) June 23, 2026

Aunque el primer gol en este encuentro vino por medio de Holmgren Pedersen, del Torino de Italia, quien ingresó a los once minutos tras la lesión de Julian Ryerson.

El primer tanto del juego cayó al 43', luego de un terrible error defensivo del zaguero senegalés Kalidou Koulibaly, quien falló al momento de controlar un balón. Le robaron la pelota y Pedersen definió con potencia ante la salida desesperada del arquero Edouard Mendy.

Ya había tocado mucho la puerta Noruega en este encuentro. Previo al primer tanto, Haaland se había devorado una clara en el área chica con la portería senegalesa abierta, pero reventó la pelota en el poste.

Así que era cuestión de tiempo para que el Androide se hiciera presente en el marcador. Apenas iniciando el segundo tiempo y tras asistencia de Odegaard, Haaland definió con gran calidad dentro del área para poner el 2-0 sobre Senegal.

Y parecía que así los Vikingos tendrían un segundo tiempo sin mayores problemas, pero nada más alejado de la realidad. Los africanos siguieron encima gracias a su potencia y velocidad, lo que les dio resultado al 53', por medio de Ismaila Sarr, quien definió cayéndose dentro del área tras un grandísimo pase filtrado de Mané.

?? ¡Remo vikingo rumbo a octavos!



Noruega selló su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 y, con Haaland al frente, celebró con su ya viral "remo vikingo" junto a su afición. ??



Especial pic.twitter.com/sSzFZ2a6f2 — Ovaciones (@ovaciones) June 23, 2026

Cuando parecía que Senegal estaba en su mejor momento y el empate estaba más cerca para ellos, una vez más apareció el brutal Haaland para, cinco minutos después, al 58', con una excelsa definición tras asistencia de Patrick Berg, poner el 3-1.

Ese tercer gol resultó fundamental para los noruegos, porque Senegal nunca se cansó y, ya en el tiempo agregado del segundo tiempo, otra vez Ismaila Sarr apareció al 90+3' para poner el 3-2 y provocar todavía seis minutos de auténtico alarido en Nueva Jersey.

Sin embargo, a Senegal ya no le alcanzó y Noruega se llevó un triunfo muy trabajado y peleado ante una escuadra senegalesa que ya perdió con Francia y ahora con Noruega, por lo que tiene cero puntos en el Grupo I, aunque claramente merecería mucho más.

En su último encuentro se medirá a la débil Irak, ante la que buscará sumar tres puntos para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.