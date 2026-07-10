Mundial 2026: partidos de hoy 10 de julio; horarios y dónde ver EN VIVO

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 10 de julio con el segundo encuentro de los cuartos de final, instancia en la que las selecciones buscan un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

España vs Bélgica

Estadio: Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium), Los Ángeles, California

Hora: 13:00 horas (Centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

La jornada de este viernes 10 de julio corresponde a la continuación de los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo que obtenga la victoria avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Francia, selección que aseguró su boleto tras imponerse a Marruecos en el primer duelo de esta fase.