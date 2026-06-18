¿Qué partidos hay hoy, jueves 18 de junio? Horarios y dónde ver el Mundial en vivo

La emoción del Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con una jornada que puede comenzar a definir el rumbo de varios grupos y el futuro de algunas selecciones rumbo a la siguiente ronda.

Los equipos regresan al terreno de juego con la obligación de sumar puntos, mientras millones de aficionados estarán pendientes de los encuentros que prometen intensidad de principio a fin.

Entre todos los duelos programados, uno concentra especialmente la atención por lo que representa para la clasificación y por el ambiente que se vivirá en uno de los estadios mundialistas de México.

En Ovaciones te decimos qué partidos se celebrarán este jueves, 18 de junio de 2026, así como los horarios y dónde verlos.





¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?

La actividad del Mundial 2026 entra en su segunda jornada de la fase de grupos con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos A y B.

La jornada comienza con el enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que necesitan un triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Más tarde será el turno de Suiza y Bosnia y Herzegovina, que buscarán quedarse con el liderato de su sector tras sus resultados en la primera fecha. Posteriormente, Canadá intentará aprovechar su condición de anfitrión cuando reciba a Qatar en Vancouver.

El cierre del día estará a cargo de la Selección Mexicana, que enfrentará a Corea del Sur en un duelo que podría acercar al Tricolor a la siguiente ronda y consolidarlo como líder de su grupo.

Partidos de hoy, jueves 18 de junio: Horarios

República Checa vs Sudáfrica Horario : 10:00 horas Estadio: Estadio Atlanta , Estados Unidos.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina Horario : 13:00 horas Estadio: Estadio Los Ángeles , Los Ángeles, Estados Unidos.

Canadá vs Qatar Horario : 16:00 horas Estadio: BC Place , Vancouver, Canadá.

México vs Corea del Sur Horario : 19:00 horas Estadio: Estadio Guadalajara , Guadalajara, Jalisco.



How things look after match round one. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los encuentros de este jueves podrán seguirse en distintas plataformas de televisión y streaming en México:

República Checa vs Sudáfrica Transmisión: ViX .

Suiza vs Bosnia y Herzegovina Transmisión: ViX .

Canadá vs Qatar Transmisión: ViX .

México vs Corea del Sur Transmisión: Canal 5 , Azteca 7, TUDN y ViX .



La jornada de este jueves representa uno de los momentos más importantes en lo que va del Mundial 2026, ya que varios equipos podrían dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final.

Además del encuentro del Tricolor, los partidos de República Checa contra Sudáfrica, Suiza frente a Bosnia y Herzegovina y Canadá ante Qatar también serán determinantes para acomodar las posiciones de sus respectivos grupos, por lo que ningún resultado será menor en una Copa del Mundo donde cada punto puede marcar la diferencia.

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