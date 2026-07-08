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¿Qué partidos hay el jueves, 9 de julio? Calendario y horarios de cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este jueves. Consulta horarios, dónde ver en vivo y calendario completo

¿Qué partidos hay el jueves, 9 de julio? Calendario y horarios de cuartos de final

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Sonia Barrón

La Copa del Mundo 2026 llegó al momento en el que ya no hay margen de error

Después de semanas llenas de goles, sorpresas y eliminaciones que cambiaron el panorama del torneo, comienza una nueva etapa en la que cualquier descuido puede significar el adiós al sueño de levantar el trofeo más importante del futbol. 

Las mejores selecciones del campeonato buscarán mantenerse con vida en una ronda que promete intensidad de principio a fin y que marcará el camino rumbo a las semifinales del Mundial.

En Ovaciones te decimos qué partidos del Mundial 2026 habrá el jueves, 9 de julio.

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Cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan este jueves 9 de julio y se disputarán hasta el sábado 11 de julio, con cuatro encuentros que definirán a las selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa del Mundo.

Tras una intensa fase de octavos de final, únicamente ocho equipos permanecen en la competencia

Entre ellos destacan varias potencias del futbol internacional, la actual campeona del mundo y una de las grandes revelaciones del certamen. 

Los enfrentamientos quedaron conformados por Francia y Marruecos, España y Bélgica, Noruega e Inglaterra, además de Argentina y Suiza, duelos que se celebrarán en distintas sedes de Estados Unidos.

Cada partido será de eliminación directa. Si existe empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, el pase a semifinales se decidirá mediante una tanda de penales.

¿Qué partidos hay hoy, jueves 9 de julio de 2026?

Este jueves se pone en marcha la ronda de cuartos de final con un solo encuentro, considerado uno de los más atractivos de esta fase por el antecedente entre ambas selecciones.

  • Francia vs Marruecos

    • Fecha: Jueves 9 de julio de 2026

    • Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

    • Sede: Estadio Boston

El compromiso representa una oportunidad de revancha para Marruecos, luego de haber sido eliminado por Francia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. 

Ahora buscará cambiar la historia frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026

Los aficionados en México podrán seguir los encuentros de los cuartos de final mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming.

Francia vs Marruecos

  • Canal 5

  • Azteca 7

  • TUDN

  • ViX Premium

España vs Bélgica

  • ViX Premium

Noruega vs Inglaterra

  • Canal 5

  • El Nueve

  • TUDN

  • ViX Premium

Argentina vs Suiza

  • ViX Premium

¿Cuándo es la semifinal del Mundial 2026?

Una vez definidos los ganadores de los cuartos de final, el Mundial 2026 entrará en su penúltima fase

Las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de julio, donde las cuatro mejores selecciones del torneo pelearán por un lugar en el partido por el campeonato.

Los equipos vencedores avanzarán a la gran final, programada para el 19 de julio de 2026, mientras que los perdedores de semifinales disputarán previamente el encuentro por el tercer lugar.

Calendario de los cuartos de final del Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos | 14:00 horas | Estadio Boston

  • Viernes 10 de julio: España vs Bélgica | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

  • Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra | 15:00 horas | Estadio Miami

  • Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza | 19:00 horas | Estadio Kansas City

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