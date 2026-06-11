Mundial 2026: Políticos llegaron al Estadio Ciudad de México

El tema de este 11 de junio, definitivamente es la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México y en medio de protestas, polémicas y movilizaciones sociales, entre esas 87 mil personas que le caben al Estadio Azteca, se encuentran algunos políticos de diferentes partidos y estados de nuestro país.

Por eso, hoy queremos mostrarte los rostros de los diferentes políticos que se dieron cita en el ahora llamado Estadio Ciudad de México y los que acudieron al Fan Fest del Zócalo capitalino, como es el caso de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.

Cuauhtémoc Blanco

El exjugador de la Selección Nacional, expresidente municipal de Cuernavaca y actual miembro de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco se dio cita en el Estadio Azteca y a través de su cuenta de X publicó una fotografía vistiendo la playera de México y con el mensaje

CUAUH.

Publicó un mensaje de apoyo a través de su cuenta de X. Foto: X @cuauhtemocb10

Xóchitl Gálvez

La ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez y militante del Partido Acción Nacional (PAN) también lució la playera tricolor en un video publicado en su cuenta de X y manifestó que apoyaría a la Selección Mexicana desde el Estadio Ciudad de México.

Samuel García

El presidente del estado de Nuevo León, Samuel García también presumió por medio de sus redes sociales que ya se encontraba junto con su esposa, Mariana Rodríguez en el Estadio Azteca. Su declaración de que a partir del 11 de junio estaría en "Modo Party" se viralizó en las últimas semanas.

Beatriz Paredes

La militante del PRI, Beatriz Paredes Rangel también se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula, también llamado Estadio Banorte.

Alito Moreno

Alejandro Moreno publicó un par de fotografías al interior del Estadio Azteca al lado de toda su familia.

¡Vamos México! Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del #Mundial2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede! ?? pic.twitter.com/KF5koMKsx3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 11, 2026

Alessandra Rojo de la Vega

Con el mensaje Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido)". Alessandra Rojo de la Vega presumió su foto en el Estadio Banorte este 11 de junio a través de su cuenta de X.

Óscar Galván

El Secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván también fue captado en las gradas del Estadio Azteca. Al parecer decidió ir a apoyar a la Selección en compañía de sus 3 hijos. En su cuenta personal, no compartió el momento.

GALVÁN.

El Secretario de Seguridad Pública de Durango frente a sus 3 hijos. Foto: X @RazaCero

¿Dónde vivirá la inauguración del Mundial la presidenta de México?

La mandataria de México no confirmó si asistiría o no al coloso de Santa Úrsula, dejó entrever que verá la inauguración desde Palacio Nacional o de una posible visita al FIFA Fan Fest, que lo tiene literalmente a la puerta de su casa.

Al cierre de esta nota, su asistencia se mantenía en interrogante, pero posteriormente se confirmó que estaría en el Deportivo Los Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Políticos que asistirán al FAN FEST

CLARA BRUGADA

La primera persona que confirmó su asistencia al FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX fue la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien reveló que sería el lugar donde ella vería la inauguración del Mundial 2026.

El Fan Fest del Zócalo de la CDMX estará operando desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de las 9:30 am hasta las 10:30 pm.

¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Habrá otra sede en la plaza de Garibaldi de igual manera cercano al centro histórico de la CDMX.

Este día, por decreto presidencial, muchos trabajadores estarán desempeñando sus labores de manera remota por recomendación de la presidencia de la República, mientras que las clases de todos los niveles educativos se suspendieron para ver la inauguración y lo que ocurre el día de hoy con la Selección Mexicana.

Luisa María Alcalde

La Consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde mostró algunas fotografías del Fan Fest en el Zócalo de la CDMX en sus historias.