¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy, viernes 19 de junio? Horarios y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 continúa con una jornada que promete emociones de principio a fin y que puede comenzar a definir el rumbo de varios grupos rumbo a los dieciseisavos de final.

Este viernes 19 de junio, ocho selecciones saltarán a la cancha con la misión de sumar puntos clave en la segunda fecha de la fase de grupos, en una cartelera que reúne a algunos de los equipos más esperados del torneo.

En Ovaciones te contamos qué partidos hay hoy, los horarios en tiempo del Centro de México y dónde ver todas las transmisiones en vivo.





¿Qué partidos hay hoy del Mundial 2026?

La actividad del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio corresponde a la segunda jornada de los Grupos C y D.

La agenda comienza con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Australia, un duelo que puede acercar al conjunto anfitrión a la siguiente ronda.

Más tarde, Escocia buscará mantener el liderato de su sector cuando enfrente a Marruecos, una de las selecciones que llegó como favorita tras su gran crecimiento en los últimos años.

Posteriormente será el turno de Brasil, que intentará conseguir su primera victoria del torneo frente a Haití después de un debut que dejó dudas.

Finalmente, Turquía y Paraguay cerrarán la jornada con un compromiso que puede ser determinante en sus aspiraciones mundialistas.

Partidos del Mundial de hoy, viernes 19 de junio: Horarios

Estados Unidos vs Australia Horario: 13:00 horas (tiempo del Centro de México) Estadio: Seattle Stadium

Escocia vs Marruecos Horario: 16:00 horas Estadio: Boston Stadium

Brasil vs Haití Horario: 18:30 horas Estadio: Philadelphia Stadium

Turquía vs Paraguay Horario: 21:00 horas Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco



How things look after match round one. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los aficionados podrán seguir la actividad del Mundial 2026 mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, dependiendo del partido.

Estados Unidos vs Australia ViX Premium

Escocia vs Marruecos ViX Premium

Brasil vs Haití Canal 5 Azteca 7 TUDN ViX Premium

Turquía vs Paraguay ViX Premium



Durante esta edición del Mundial 2026, la mayoría de los encuentros se transmiten a través de ViX Premium mediante el Pase Mundial, mientras que únicamente algunos partidos seleccionados llegan a la televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias y deportes.