La segunda jornada del Mundial 2026 continúa este viernes con cuatro partidos imperdibles. Consulta los horarios, sedes y las opciones para ver todos los encuentros en vivo
Síguenos
¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy, viernes 19 de junio? Horarios y dónde ver en vivo
Por: Sonia Barrón
El Mundial 2026 continúa con una jornada que promete emociones de principio a fin y que puede comenzar a definir el rumbo de varios grupos rumbo a los dieciseisavos de final.
Este viernes 19 de junio, ocho selecciones saltarán a la cancha con la misión de sumar puntos clave en la segunda fecha de la fase de grupos, en una cartelera que reúne a algunos de los equipos más esperados del torneo.
En Ovaciones te contamos qué partidos hay hoy, los horarios en tiempo del Centro de México y dónde ver todas las transmisiones en vivo.
¿Qué partidos hay hoy del Mundial 2026?
La actividad del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio corresponde a la segunda jornada de los Grupos C y D.
La agenda comienza con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Australia, un duelo que puede acercar al conjunto anfitrión a la siguiente ronda.
Más tarde, Escocia buscará mantener el liderato de su sector cuando enfrente a Marruecos, una de las selecciones que llegó como favorita tras su gran crecimiento en los últimos años.
Posteriormente será el turno de Brasil, que intentará conseguir su primera victoria del torneo frente a Haití después de un debut que dejó dudas.
Finalmente, Turquía y Paraguay cerrarán la jornada con un compromiso que puede ser determinante en sus aspiraciones mundialistas.
Partidos del Mundial de hoy, viernes 19 de junio: Horarios
Estados Unidos vs Australia
Horario: 13:00 horas (tiempo del Centro de México)
Estadio: Seattle Stadium
Escocia vs Marruecos
Horario: 16:00 horas
Estadio: Boston Stadium
Brasil vs Haití
Horario: 18:30 horas
Estadio: Philadelphia Stadium
Turquía vs Paraguay
Horario: 21:00 horas
Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
Los aficionados podrán seguir la actividad del Mundial 2026 mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, dependiendo del partido.
Estados Unidos vs Australia
ViX Premium
Escocia vs Marruecos
ViX Premium
Brasil vs Haití
Canal 5
Azteca 7
TUDN
ViX Premium
Turquía vs Paraguay
ViX Premium
Durante esta edición del Mundial 2026, la mayoría de los encuentros se transmiten a través de ViX Premium mediante el Pase Mundial, mientras que únicamente algunos partidos seleccionados llegan a la televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7.
Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias y deportes.
Ver más
Edición Impresa
Cargando edición impresa...