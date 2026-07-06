Mundial 2026: ¿Quién juega hoy 6 de julio los Octavos de Final?

Después de la amarga eliminación de la Selección Nacional frente a Inglaterra, después de un partido épico, muchos fanáticos del balompié quedaron desanimados para ver los siguientes enfrentamientos. Sin embargo, poco a poco nos acercamos al final del Mundial 2026.

De acuerdo con la FIFA, hoy se jugarán 2 partidos, mientras uno de ellos es el más esperado: Portugal vs España. Los partidos empezarán al medio día y los miles de fanáticos del futbol internacional ya tienen a sus favoritos.

Cristiano Ronaldo es la figura más visible de la Selección de Portugal mientras que anoche el club del Real Madrid salió a la conversación gracias a Jude Bellingham, quien marcó un doblete en 2 minutos hacia la Selección Mexicana e intercambió playera con Gilberto Mora.

¿Qué partidos se juegan hoy?

Portugal vs España: Se enfrentarán hoy a las 13:00 en el Estadio Dallas, Arlington.

Se enfrentarán hoy a las 13:00 en el Arlington. Estados Unidos vs Bélgica: El otro país sede de esta Copa del Mundo 2026 se enfrentará con los europeos en el Estadio Seattle, Seattle a las 18:00, tiempo de México.

¡Hoy conoceremos otros dos clasificados a Cuartos! ?#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 6, 2026

¿Dónde verlos?

A través de televisión abierta, podrás ver los partidos de hoy en Canal 5 y Azteca 7. Sin embargo, si te decantas por la televisión de paga, podrías disfrutarlo a través del canal TUDN, mientras que vía streaming, estarán disponibles a través de VIX Premium Pase Mundial 2026.