Mundial 2026: Calendario de partidos hoy 16 de junio

Siguiendo el ritmo marcado por casi una semana desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, la justa deportiva nos sigue dejando entre 4 y 5 partidos por día, el mejor momento para que los amantes del balompié sigan el evento futbolístico del año minuto a minuto.

En esta primer semana de fase de grupos hemos visto y seguiremos viendo a todas las selecciones internacionales darlo todo para avanzar a la siguiente fase. De hecho el próximo jueves, esperamos el segundo juego de México contra Corea del Sur.

Pero hoy queremos compartir contigo cuáles son los partidos, así como sus horarios a los que se disputarán en los estadios de las tres diferentes sedes mundialistas entre México, Canadá y Estados Unidos, el primer encuentro entre tres países.

Horarios de los partidos del Mundial hoy

De acuerdo con el calendario y horarios de la FIFA, el día de hoy juegan:

Francia vs. Senegal (Grupo I): A las 13 horas. Sede: en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

A las 13 horas. Sede: en el / Nueva Jersey. Iraq vs. Noruega (Grupo I): A las 16:00. Sede: Estadio Boston (Boston)

A las 16:00. Sede: (Boston) Argentina vs. Argelia (Grupo J): A las 19:00 horas

Sede: Estadio Kansas City

A las 19:00 horas Sede: Estadio Kansas City Austria vs. Jordania (Grupo J): A las 22 horas Sede: Estadio de la Bahía de San Francisco.

ARGELIA.

Aficionados de Argentina y Argelia se reunieron en Times Square previo al partido para apoyar a sus selecciones. Foto: EFE

¿Dónde ver los partidos del mundial hoy 16 de junio?

Los horarios son de acuerdo al tiempo del centro de México. Y podrás ver los partidos de hoy por Canal 5 y Azteca 7 en lo que compete a televisión abierta y a través de los canales TUDN en televisión de paga.

Además, podrás verlos también por servicio de streaming, a través de la plataforma Vix con la suscripción "Pase Mundial".

¿Quién va ganando el Mundial 2026?

De acuerdo con información de la FIFA, hasta el momento cada confederación ha ganado al menos un punto durante lo que va del torneo.