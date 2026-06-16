Mundial 2026: Calendario de partidos hoy 16 de junio

Estos son los horarios a los que se transmitirán los partidos de hoy
ARGELIA.
Aficionados de Argentina y Argelia se reunieron en Times Square previo al partido para apoyar a sus selecciones. Foto: EFE
Estos son los horarios a los que se transmitirán los partidos de hoy
Por: Citli Toribio
Siguiendo el ritmo marcado por casi una semana desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, la justa deportiva nos sigue dejando entre 4 y 5 partidos por día, el mejor momento para que los amantes del balompié sigan el evento futbolístico del año minuto a minuto.
En esta primer semana de fase de grupos hemos visto y seguiremos viendo a todas las selecciones internacionales darlo todo para avanzar a la siguiente fase. De hecho el próximo jueves, esperamos el segundo juego de México contra Corea del Sur.
Pero hoy queremos compartir contigo cuáles son los partidos, así como sus horarios a los que se disputarán en los estadios de las tres diferentes sedes mundialistas entre México, Canadá y Estados Unidos, el primer encuentro entre tres países.
De acuerdo con el calendario y horarios de la FIFA, el día de hoy juegan:
ARGELIA.
Aficionados de Argentina y Argelia se reunieron en Times Square previo al partido para apoyar a sus selecciones. Foto: EFE
Los horarios son de acuerdo al tiempo del centro de México. Y podrás ver los partidos de hoy por Canal 5 y Azteca 7 en lo que compete a televisión abierta y a través de los canales TUDN en televisión de paga.
Además, podrás verlos también por servicio de streaming, a través de la plataforma Vix con la suscripción "Pase Mundial".
De acuerdo con información de la FIFA, hasta el momento cada confederación ha ganado al menos un punto durante lo que va del torneo.
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