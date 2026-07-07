Mundial 2026: ¿Quién juega Octavos de Final hoy 7 de julio?

La Copa del Mundial de Futbol 2026 cada vez más se acerca a su final. Hoy se disputarán 2 partidos dentro de la fase Octavos de Final que ayer dejó fuera a Portugal, lo cual marcó el final de los Mundiales de Cristiano Ronaldo, una figura histórica del futbol alrededor del mundo.

Sin embargo, hoy a partir de las 10 de la mañana podremos ver a la leyenda albiceleste jugar: Lionel Messi en la Selección Argentina. Y es que en términos de competencia futbolística, nada nunca está seguro. Las leyendas del futbol se pueden enfrentar entre sí y no siempre ganan.

Los dos equipos que se batirán a duelo el día de hoy, lo harán: a las 10 de la mañana y también a las 2 de la tarde en 2 diferentes estadios: Tanto en Estados Unidos, como en Canadá. Así que ¡toma nota!

Argentina vs Egipto

Argentina se medirá con Egipto en los Octavos de Final de este Mundial 2026 en el Estadio Atlanta a las 10 de la mañana, hora del centro de México.

¡Los últimos 2?? clasificados a Cuartos se definen hoy! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

Suiza vs Colombia

Hoy a las 2:00 de la tarde podremos ver cómo se disputan el pase a la siguiente fase la Selección Suiza contra la Selección Colombiana en el Estadio BC de Place Vancouver, Canadá.

¿Dónde ver los partidos de hoy?

Los partidos de hoy podrás disfrutarlos a través de televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7. En el caso de plataformas de streaming, podrás utilizar: