México va por la cima del Grupo A y confirmar paternidad sobre Corea del Sur en Mundiales

Ya no hay espacio para los nervios en la Copa del Mundo. Luego de un debut triunfal ante Sudáfrica pero no tan convincente, la Selección Mexicana se enfrenta este jueves a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Un partido absolutamente crucial para el equipo dirigido por Javier Aguirre, porque se enfrenta al rival en teoría más complicado del Grupo A, con lo que es un tiro directo por el primer lugar del sector, si bien hasta antes de este juego, el anfitrión lo tiene por no haber recibido gol en su primer encuentro.

Porque los asiáticos también ganaron su primer juego ante Chequia 2-1 y ahora quieren dar el manotazo como visitante en la Perla Tapatía.

Una ciudad que recibió al Tricolor de manera espectacular el martes por la noche, con una auténtica fiesta de locura llena de apoyo y sentimiento nacional, como no se había visto en muchos años, en busca de tres puntos más para encaminar al equipo mexicano a la siguiente ronda.

Afición de Guadalajara armó fiesta de locura para darle la bienvenida al Tri



Cambios del Vasco para el segundo juego

El obligado es el del expulsado César Montes, por lo que en la defensa central irá Edson Álvarez, quien busca ganarse un lugar como titular en este Mundial ya que Erik Lira le ganó la partida en la contención.

En la lateral derecha iría Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes, mientras que en el mediocampo la entrada de Gilberto Mora por Brian Gutiérrez.

De tal forma que México saldría con Raúl Rangel en el arco, la pareja de centrales con Johan Vásquez y Edson Álvarez, mientras que en las laterales Jorge Sánchez y Jesús Gallardo.

En la contención repite Erik Lira y como interiores Álvaro Fidalgo junto al mencionado Gilberto Mora; como volante por izquierda Julián Quiñones mientras que por derecha Roberto Alvarado. En punta, Raúl Alonso Jiménez quien va por su segundo gol en este certamen.

México, por su tercer triunfo ante Corea del Sur en Mundiales

El juego entre México y Corea del Sur es uno que en la historia contemporánea de la Copa del Mundo se ha vuelto hasta cierto punto constante.

En un lapso de 30 años, se dará por tercera ocasión ya que las dos anteriores sucedieron en Francia 1998 y Rusia 2018; de la primera a la segunda pasaron 20 años, pero de la segunda a la tercera solamente ocho, misma que sucederá este jueves en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana tiene muy buen balance ante su similar surcoreana porque esas dos oportunidades previas, ambas las ha ganado.

La primera en Francia 1998 por marcador de 3-1 con un doblete de Luis Hernández y un tanto más de Ricardo Peláez, en un duelo que fue disputado en el Stade Gerland en Lyon.

La segunda en Rusia 2018 por marcador de 2-1 con anotaciones de Carlos Vela de penal y Javier Chicharito Hernández; por Corea descontó Heung-min Son, en juego que se desarrolló en la Rostov Arena en la ciudad rusa de Rostov del Don.

De manera que hay una paternidad del Tri ante Corea del Sur, misma que intentará confirmar este jueves en Guadalajara con un escenario lleno y prácticamente todo a favor del combinado nacional.

Pero no todas las estadísticas son favorables para México ante su rival en turno, porque si se consideran amistosos y duelos en otras competiciones como Juegos Olímpicos y hasta Copas Confederaciones, los Tigres de Asia acumulan ocho victorias por siete mexicanas y cuatro empates, en un total de 19 duelos.

Además, es claro que los coreanos, quienes son potencia en el continente asiático, tienen sensación de revancha ante México en Mundiales, luego de las dos derrotas mencionadas.

El antecedente más cercano: México apenas empató

El antecedente más cercano entre estos dos equipos data de la Fecha FIFA de septiembre del 2025, en la que en un juego disputado en Estados Unidos el marcador terminó 2-2 y que el Tri estuvo a nada de perderlo.

Raúl Jiménez abrió el marcador al 22', pero la estrella Heung-min Son empató al 65' y diez minutos después Hyeon-gyu Oh dio la vuelta; en la agonía del partido, Santiago Giménez igualó con un golazo al 90+4'.

Así que queda claro que no va a ser un juego nada fácil para el Tricolor en esta Copa del Mundo, porque Corea del Sur tiene a varios futbolistas de élite mundial.

Además del referente Heung-Min Son del LAFC, hay que resaltar a Kang-in Lee, mediocampista del París Saint-Germain y a Min-jae Kim, defensa central del Bayern Munich.

Si hay un ganador en este encuentro, es muy probable que se quede con el primer lugar del Grupo A en esta Copa del Mundo. Así que ruede la pelota en lo que promete será un duelo de altísimo nivel de dificultad para el Tri, pero que de ganar lo encaminará por muy buen rumbo en esta justa mundialista.

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