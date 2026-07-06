El adiós del Tri: así será el último día de la Selección Mexicana tras el fracaso mundialista

La Selección Mexicana se disolverá el lunes por la mañana, tras la dolorosa eliminación de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final a manos de Inglaterra.

El equipo de Javier Aguirre pasará la noche del domingo en el Centro de Alto Rendimiento, para después de una última charla con Aguirre darle punto final a esta experiencia mundialista.

Y así también se acabará una concentración que duró más de dos meses, ya que vale recordar que inició a principios de mayo con los convocados de la Liga MX.





Una convivencia que logró hacer una familia entre jugadores y que también permitió que la Selección creara una enorme conexión con la afición que siempre de le brindó.

Muy probablemente será una despedida muy nostálgica, porque no solo es el fin de esta Selección Mexicana Mundialista, sino también el adiós de jugadores como Guillermo Ochoa, quien se retirará del futbol tras esta eliminación.

¿Quién quedará como DT de México tras salida de Aguirre?

Asimismo, el entrenador Javier Aguirre, culminó su tercera etapa como seleccionador mexicano, pasando la dirección del equipo a otra leyenda del futbol mexicano.

Ahora la estafeta está en manos de Rafael Márquez, quien desde ahora es el nuevo entrenador de la Selección Mexicana y ya debe preparar el nuevo proceso rumbo al Mundial del 2030, en el que ahora sí deberá transitar las eliminatorias de Concacaf, además de que en ese camino vendrá Nations League y Copa Oro, pero eso ya será una nueva historia.

? ¡EL LEGADO CONTINÚA!



Javier Aguirre confirmó que Rafa Márquez será quien tome las riendas de la Selección Mexicana. El "Vasco" destacó que existe una gran generación de futbolistas para dar continuidad al proceso y expresó su deseo de que su sucesor logre llevar al Tri... pic.twitter.com/CpHsKbBaC8 — Ovaciones (@ovaciones) July 6, 2026