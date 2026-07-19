Mundial 2026: Sheinbaum y Trump llegan a ver la Final España vs Argentina

Previo al inicio del partido de la Final de la Copa del Mundo 2026, la presidenta de México llegó casi una hora antes a las inmediaciones del Estadio Nueva York para presenciar el partido de España vs Argentina. Cabe señalar, que la mandataria llegó desde la noche de ayer a los Estados Unidos.

Aunque la mandataria mexicana no quiso anticipar su pronóstico, sobre su equipo predilecto, acudió al Metlife Stadium para presenciar el partido final y la Clausura del Mundial 2026, que en esta ocasión tuvo como países anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Con esta visita iniciaría su gira por Estados Unidos y se espera se reúna con el presidente de EU, Donald Trump, quien también acudió este domingo a presenciar la justa final de la Copa del Mundo 2026.

El mandatario republicano dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) ", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.

"No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario.

Mandatarios de diferentes países acuden a ver el partido de España vs Argentina

Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.