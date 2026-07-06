Thomas Tuchel lamenta eliminación de México ante Inglaterra: "Se sintió como ganar la final; es una lástima"

Thomas Tuchel ha podido respirar profundo luego de contener la respiración más de una vez en el Estadio Azteca.

Inglaterra logró vencer a México con todo y un hombre menos durante más de media hora de partido por la expulsión de Jarrell Quansah. Y ya con el boleto sellado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, no ha tenido más que elogios para un digno rival como fue el tricolor.

El DT alemán de la selección inglesa no dudó en reconocer la complejidad del triunfo sobre la Selección Mexicana, al enfrentar no solo a un equipo aguerrido, sino a toda una multitud de aficionados en su contra durante los 90 minutos de acción.

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"Empezaron (mexicanos) muy fuertes. Hay cierta desconexión, pudimos sacar algo más en la primera mitad, en la segunda éramos mejores, hasta la roja.

El equipo mexicano tuvo muchos cambios de posiciones, jugadores rápidos, tuvimos que superar momentos difíciles, en los primeros 20 minutos, un crédito completo. México es un equipo fuerte, un país increíble, un estadio increíble", reconoció tras el juego.

"Me siento con ganas de decir que qué lástima que queden fuera, vi la pasión que los caracteriza y es una lástima. México, básicamente se fue para adelante, peleamos hasta el final, no hubo cambios distintos, las sustituciones eran lo que necesitábamos", agregó.

Por ende, para el ex director técnico del Chelsea, PSG, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, el partido fue un thriller que lo mantuvo en suspenso. Una sensación atípica en una instancia de los 16 mejores.

"Creo que nunca se sintió como un octavos de final. Aquí se sintió como ganar la final. Cuando escuchamos el silbatazo final, con 45 o 50 minutos sólo con 10 hombres, con la gran altitud, además con un equipo mexicano fuerte, fue heroico.

"Estoy orgulloso de los jugadores, este nivel tan elevado, me siento feliz de ser parte de esto y de esta experiencia, ver a la gente ir a la calle, fue especial, lo dijeron, contra todas las adversidades, fue especial", finalizó.