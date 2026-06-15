Virgil van Dijk critica las pausas de hidratación de la Copa del Mundo

La implementación de las pausas de hidratación se ha convertido en uno de los temas más debatidos del Mundial 2026. Lo que la FIFA presentó como una medida de protección para los futbolistas ante las altas temperaturas de Norteamérica ahora también enfrenta críticas de algunos de los protagonistas del torneo.

Uno de ellos es Virgil van Dijk. El capitán de Países Bajos expresó públicamente sus dudas sobre una regla que detiene todos los partidos alrededor del minuto 22 de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas o del tipo de estadio donde se dispute el encuentro. La medida consiste en una pausa obligatoria de tres minutos por cada mitad.

"He estado viendo casi todos los partidos y realmente no me gustan las pausas de hidratación", declaró el defensor neerlandés. También cuestionó que las interrupciones coincidan con espacios comerciales en las transmisiones televisivas: "Cada vez vamos a comerciales y eso no me gusta".

Hydration breaks have proven to be a chance to switch momentum during the games.



A story of the FIFA World Cup so far! pic.twitter.com/eCj4YD5Tgi — Yash (@Odriozolite) June 15, 2026

Una medida que divide al Mundial

La FIFA implementó las pausas después de las preocupaciones generadas por las altas temperaturas registradas durante el Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos. El organismo considera que la medida ayuda a proteger la salud de los jugadores en un torneo que se disputa en pleno verano y que se extiende por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la regla ha generado opiniones encontradas. Mientras técnicos como Didier Deschamps y Rudi García han respaldado las interrupciones por considerarlas una oportunidad para reorganizar tácticamente a sus equipos, otros futbolistas creen que afectan el ritmo natural de los encuentros.

El debate también alcanzó a las televisoras. FIFA permite la inserción de publicidad durante estas pausas, aunque no todos los poseedores de derechos han optado por utilizarlas de la misma manera. En Estados Unidos, México y Canadá algunas cadenas han emitido comerciales durante los descansos, mientras que otras han preferido mantener la transmisión en vivo.

Las cifras reflejan la magnitud del cambio. Con 104 partidos programados en el primer Mundial de 48 selecciones, la nueva regla genera dos pausas por encuentro. Eso significa más de 200 interrupciones a lo largo del torneo, algo inédito en la historia de la Copa del Mundo.

Por ahora, la FIFA mantiene firme su postura de priorizar el bienestar de los futbolistas. Pero las declaraciones de Van Dijk abrieron una discusión que probablemente acompañará al torneo hasta la final: si las pausas de hidratación son una necesidad médica incuestionable o una medida que está cambiando la forma en que se consume el futbol.

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