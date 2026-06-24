México no se conforma con fase de grupos perfecta: "Este equipo tiene casta y hambre", dijo Aguirre

Lograr por primera vez una fase de grupos perfecta con tres victorias obtenidas, es algo que la Selección Mexicana ya de inmediato debe dejar atrás, consideró el entrenador Javier Aguirre.

Tras la victoria ante Chequia en el Estadio CIudad de México, el Vasco fue claro al señalar que este grupo de jugadores no se conforma con eso.

Porque tiene la mentalidad de ir por más, de conseguir lo que nunca antes otra Selección Nacional ha conseguido en una Copa del Mundo, si bien para ello, primero vienen los 16avos de final.

"Ni los jugadores ni yo nos detenemos en lo que acabas de hacer, sino ver lo que viene. Eso hemos mejorado: la mentalidad de que esto (fase de grupos perfecta) ya está. No nos detengamos con que ya hasta aquí cumplimos".

Aguirre destacó que su grupo de jugadores tiene la fuerza mental de ir por más, de conseguir cosas verdaderamente importantes en este Mundial, pero también de que sabe sobreponerse a momentos psicológicos complejos, como lo fue este juego ante Chequia en el primer tiempo, en el que la afición en el Coloso de Santa Úrsula se comenzaba a desesperar y los abucheos llegaron.

Nada de exceso de confianza. Sí mucha entrega y pasión por el equipo.



Las palabras de Javier Aguirre en el día previo a enfrentar a Chequia en el cierre de la Fase de Grupos. ?#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/lS07Ft49jc — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

"Este equipo tiene casta y tiene hambre; hubo abucheos, la afición es exigente y al final de cuentas el jugador se repone, no se achica, no se desconcentra, he hablado del equilibrio emocional y esto es.

"Centrados en lo hay que hacer. Hoy fue un buen resultado, sobre todo para la gente que se va contenta".

La noche para que México disfrutara a su leyenda

Por otra parte, el técnico nacional explicó cómo fue que decidió y en qué momento meter al veterano arquero Guillermo Ochoa, quien jugó los últimos minutos de este encuentro a manera de homenaje.

El Estadio Ciudad de México se entregó al veterano arquero de casi 41 años, quien por fin jugó en su sexta Copa del Mundo. El Vasco entendió que esta noche el país tenía que disfrutar a la leyenda Francisco Guillermo Ochoa Magaña.

"Sentía que Memo debía jugar; cuánto tiempo, nunca lo supe hasta que dije: es el momento. Son decisiones que tienes que tomar como entrenador.

"Me he equivocado muchas veces, pero hoy era una noche para que México disfrutara a su leyenda como es Memo Ochoa, y cambiamos el grito (homofóbico) por el de Memo, Memo; ojalá ya lo instalemos en la Liga".

Por último, el estratega señaló que espera ya se resuelva al rival de México en 16avos de final lo más pronto posible, para poder así enfocarse en cómo preparar el juego del próximo martes en este mismo recinto.

"Estamos muy conscientes de que al final lo importante es ganar, ojalá jugando bien, pero en estos torneos los datos y las estadísticas van quedando.

"Lo verdaderamente importante es lo que sigue, mañana ya se olvida esto, espero ya saber el rival ( en 16avos), mandamos gente, tenemos analistas y estamos viendo el próximo rival".

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