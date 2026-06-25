Empate con sabor agridulce: Australia avanza y Paraguay espera

San Francisco, California, fue testigo de un desenlace que dejó dos caras muy distintas. Australia, con el empate 0-0 contra Paraguay en el cierre del Grupo D, selló su pase a los dieciseisavos de final como segundo lugar.

Los Socceroos, que tuvieron momentos brillantes aunque sin concretar, viajarán a Dallas, Texas, para enfrentar al segundo del grupo G. Paraguay, en cambio, deberá esperar.

La Albirroja, que buscaba enlazar dos victorias consecutivas por primera vez en su historia mundialista, no logró romper esa marca y ahora depende de los resultados ajenos para mantenerse con vida como uno de los mejores terceros.

? ¡Quedó definido el Grupo D!



Turquía sorprendió a Estados Unidos con un gol en los últimos minutos para llevarse la victoria, aunque el triunfo no le alcanzó y terminó en el último lugar del grupo.



En el otro duelo, Paraguay y Australia empataron en un partido muy parejo.… pic.twitter.com/s1dtqylYBh — Ovaciones (@ovaciones) June 26, 2026

El conjunto guaraní se jugaba una final ante los oceánicos, pero el diseño conservador de Gustavo Alfaro pesó más que la urgencia. El entrenador, fiel a su estilo de construir equipos de atrás hacia adelante, dispuso una línea de cinco en el fondo con Alexandro Maidana como lateral izquierdo, relegando a Junior Alonso al banquillo.

En el papel, Julio Enciso era el socio de Gabriel Ávalos en ataque, pero la posesión de solo el 37% en el primer tiempo reflejó una propuesta demasiado mezquina. Australia, dentro de sus limitaciones, fue un poco más propositivo, aunque el partido se volvió áspero y disputado, con pocas llegadas claras.

Con 45 minutos por delante, Alfaro dio un paso adelante. Sacó a Maidana e incluyó a Mauricio Magalhaes, otro mediocampista de raíces brasileñas.

Paraguay mostró, paulatinamente, otra cara, más ofensiva, pero el ímpetu fue breve y sin demasiado efecto. Enciso encontró un espacio en los 81', pero su remate salió mordido, sumamente débil para vulnerar la ordenada defensa australiana. El 0-0 era lo más lógico en un partido tan deslavado.

El resultado dejó a Australia con cuatro puntos y diferencia de gol 0, suficiente para asegurar el segundo lugar. Paraguay también alcanzó cuatro unidades, pero con diferencia -2, y el criterio de desempate los dejó terceros.

Los Socceroos se medirán al segundo del grupo G —Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda— aunque su camino se complica al caer en el lado del cuadro donde asoma Argentina en octavos de final.

La Albirroja, mientras tanto, tendrá que esperar. En la tabla de terceros, queda detrás de Suecia, Ecuador y Bosnia-Herzegovina. Un suspenso que no termina, pero que aún guarda esperanza.

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