Gilberto Mora hace historia en la Copa del Mundo: "Es como un sueño hecho realidad"

Gilberto Mora pisó el Estadio Ciudad de México y un ensordecedor grito retumbó para anunciar la llegada del flamante heredero del Tri por primera vez como titular en una Copa del Mundo.

No era para menos. Se trató de un hito, al ser el más joven futbolista mexicano de todos los tiempos en alinear en un Mundial. Y el mismo Azteca rugió como nunca para arropar a su nuevo ídolo.

Con 17 años y 253 días, Gilberto Rafael Mora Zambrano, fue elegido por Javier Aguirre para comenzar el partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y Chequia, en duelo correspondiente a la tercera y última jornada de actividad en el Grupo A de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

El futbolista de los Xolos de Tijuana, ni siquiera podría votar en unas Elecciones en México. Pero su precocidad en el campo, ya le ha valido defender la camiseta verde del Tri en una Copa del Mundo desde el inicio de un partido.





Casi 100 años tuvieron que pasar para que el récord que poseía Manuel Rosas, quien fue titular ante Francia el 13 de julio de 1930 con 18 años y 87 días, por fin se rompiera.

Exactamente, transcurrieron 95 años, 11 meses, y 11 días, para que alguien más joven se ganara su lugar en el XI del Tri en una Copa Mundial.

"Para mí es como un sueño hecho realidad por todo lo que he trabajado. Trato de disfrutarlo, de vivir día a día; dar lo mejor de mi cuando entro al campo. Vienen buenos rivales, vamos a seguir trabajando para seguir en este camino, queremos seguir avanzando", dijo tras el partido.

"La selección mexicana está para ser campeones", aseguró.

Naturalmente, Morita es ya mismo el primer menor de edad que es mandado al campo como titular en un partido de Mundial.

De hecho, es el sexto jugador más joven en ser titular con cualquier selección en la historia de toda la Copa Mundial. Y el de menor edad en hacerlo desde Femi Opabunmi, que con 17 años y 101 días con Nigeria, enfrentó como titular a Inglaterra en Corea del Sur-Japón 2002.

El pasado 11 de junio contra Sudáfrica, durante el debut de la Selección Mexicana en la justa, Gil había hecho historia al ser el más joven en ver minutos en un partido mundialista con 17 años y 240 días.

Sin embargo, Mora ha ido por más, porque si algo ha demostrado es que ninguna barrera es suficiente para limitarlo. No con un talento que es hoy mismo la joya más preciosa del fútbol mexicano.

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