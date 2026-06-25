Japón se quedó con segundo lugar del Grupo F; Suecia se metió a 16avos como mejor tercero

Japón no pudo quedarse con el primer lugar del Grupo F, tanto porque Países Bajos derrotó a Túnez en el último encuentro como porque los Samurai Blue empataron 1-1 con Suecia en Dallas.

Resultado con el que los nipones finalizaron con cinco puntos en la segunda posición, mientras que los nórdicos se metieron a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, con cuatro unidades.

Fue un encuentro en el que propiamente no hubo un claro dominador, porque por momentos Japón fue mejor y volvió a demostrar que tiene un juego y un estilo muy interesantes; sin embargo, Suecia supo levantarse de la adversidad, recuperarse y no dejarse arrollar por el conjunto nipón.

Fue hasta el segundo tiempo cuando el marcador se abrió en Arlington, luego de una primera mitad en la que ambos equipos fueron cautelosos y les resultó difícil superar la línea defensiva del rival.

Foto: MexSport



Este Japón tiene futbolistas de muy buen pie, y la muestra de ello fue el gol que generó en este encuentro. Al 56', Ritsu Doan, mediocampista del Eintracht Frankfurt, encontró a Daizen Maeda dentro del área.

El futbolista del Celtic, campeón de Escocia, definió de gran forma ante la salida del arquero Jacob Zetterström, quien intentó evitar el gol, pero sin éxito.

Suecia es de esos países que no deslumbran en el terreno de juego; históricamente nunca lo ha hecho, pero de alguna u otra manera siempre resulta muy efectivo.

Es un equipo práctico a la hora de jugar al futbol y, con buena técnica y potencia física, puede salir bien librado en este tipo de encuentros.

Así sucedió porque al 62', Anthony Elanga recibió un balón de Viktor Gyökeres en los linderos del área. Elanga no lo dudó y, desde larga distancia, sacó un precioso disparo con rosca que el arquero Zion Suzuki no alcanzó a detener.

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Luego del empate, ambos equipos se sintieron cómodos con el resultado, por lo que mantuvieron el marcador hasta el final del encuentro.

Aunque en los minutos finales, el arquero Suzuki se convirtió en la figura japonesa, ya que le impidió a Suecia llevarse la victoria con muy buenas intervenciones.

Así, Japón disputará los dieciseisavos de final con buenas perspectivas de seguir avanzando, sobre todo por el buen futbol que despliega, lleno de velocidad, muy buen toque y orden defensivo.

En cuanto a Suecia, el conjunto nórdico cuenta con jugadores de muy buena calidad, capaces de generar mucho peligro en cualquier momento. Si bien clasificó en tercer lugar, para nada es un flan.

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