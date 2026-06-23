Javier Aguirre dijo que no le obsesionan los nueve puntos en fase de grupos: "no me quita el sueño"

A Javier Aguirre eso de conseguir los nueve puntos posibles en la fase de grupos y hacer historia en ese rubro en esta Copa del Mundo, no es algo que lo obsesione.

En la previa del juego ante Chequia, último del Grupo A y que se disputará en el Estadio Ciudad de México, el Vasco dijo que no es un tema que le quite el sueño o que lo tenga muy enfocado en ello.

"No, no es (una obsesión); hace años que no miro hacia atrás (sobre los resultados y estadísticas). No es algo que me quite el sueño, no sabía lo de los otros mundiales (que nunca se han ganado los tres juegos)", precisó el estratega.

Tanto ha visto Javier a lo largo de los años, tanto como jugador como entrenador; que ha vivido en este mundo del balompié que ese tema de los números, de los récords y de las marcas, no es algo que le mueva.

"He visto desde el Mundial de 70 para acá; me acuerdo de cosas bonitas. Las estadísticas, los récords, no me obsesionan, no me quitan el sueño; que si tantos juegos sin ganar o si seguimos en la misma. Ya están ustedes (prensa) para acordarme lo mal que jugamos, seis o nueve sin ganar, tres tiros y sin ganar, etcétera".

Aguirre mueve sus piezas



Javier Aguirre confirmó que Brian Gutiérrez no verá acción ante Chequia para evitar riesgos tras acumular una tarjeta amarilla. Además, el técnico del Tri dejó abierta la posibilidad de rotar futbolistas en este Mundial, aunque recordó que no siempre... pic.twitter.com/1lT5oaRoI9 — Ovaciones (@ovaciones) June 23, 2026

Si hay obsesión es por jugar mejor

Lo que verdaderamente le interesa al estratega nacional es que la Selección Mexicana juegue mejor de lo que tras dos juegos ante Sudáfrica y Chequia ha demostrado en el campo de juego.

Porque Aguirre es sincero, sabe que su Tricolor no ha jugado como él quisiera y como considera que ha trabajado a lo largo de todo este tiempo de preparación.

"Quisiera matizar eso de jugar bien, porque hacerlo es difícil los 90 minutos, bien o bonito; pero no hemos sido constantes, perdemos continuidad por un error en una pared, un balón entregado. No quedas satisfecho del todo", reconoció.

Aunque por último sí precisó que fue muy importante ganar el liderato del Grupo A con la victoria ante Chequia y así asegurar al menos los 16avos de final en la capital del país, con la posibilidad de avanzar a octavos y también jugarlos en el Coloso de Santa Úrsula.

"Es muy importante ser primero de grupo; continuar un partido más en casa sería fantástico, entendiendo que vamos paso a paso. Respetamos a Chequia, a Corea y Sudáfrica, pero es en nuestra casa, en nuestro México, con el favor de la gente, la energía que nos da. Es importante cerrar bien la fase de grupo, no vamos a regalar nada", señaló Aguirre.

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