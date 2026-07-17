"No debemos caer en provocaciones de Argentina"; Rodri consideró que España tiene que evitar engancharse en la Final

Nueva York (Enviado).- España mostró un futbol total ante Francia en la semifinal, lo cual le dio merecidamente el pase a la Gran Final ante Argentina, que a su vez consiguió una voltereta histórica ante Inglaterra y su boleto al juego por el título.

Por lo que ha mostrado la Furia Roja y la Albiceleste, se podría catalogar ligeramente más favorito al conjunto ibérico, amén de que si los argentinos se ven abajo en el marcador, podrían comenzar con sus marrullerías muy sudamericanas.

¿Qué dijo Rodri sobre el juego ante Argentina?

Al respecto se refirió Rodri en la previa del juego; el mediocampista de "La Furia Roja" y del Manchester United, espera que el juego de los argentinos no llegue a eso; pero si sucede, tienen que evitar engancharse.

"Es una parte más del futbol; veremos cómo se desarrolla el juego. Me gusta pensar que es una Selección que da el máximo y que no va por ese tipo de caminos, sino más por el ser contundente y agresivo.

España y Argentina: análisis del rival más duro

"Si por lo que sea entramos en esa parte del juego (de las marrullerías), hacer caso omiso y jugar a lo que se nos da bien, a lo nuestro y no entrar en provocaciones", dijo en el Javits Center en Nueva York.

"Argentina, el rival más duro y en forma"

En cuanto a la calidad que ha mostrado la Albiceleste en los últimos años, en los que se incluye la Copa del Mundo de Qatar 2022, Rodri elogió al combinado argentino.

Ya que lo consideró el rival más difícil que se les iba atravesar en el último escalón, antes de conseguir la que sería la segunda estrella de España.

"El objetivo principal era estar el domingo donde vamos a estar, a partir de ahí nuestro objetivo cuando vinimos a esta Copa del Mundo era ganarla, y sabíamos que teníamos el convencimiento de que así podía ser.

"Hemos demostrado que esta Selección ha sido capaz de ganarle a grandísimos rivales y ahora nos toca quizá el más duro, el que más ha demostrado estar en forma".

"Más ganas de ganar que miedo a perder"

Sin embargo, si de algo está segura esta España, es justo de que su futbol es suficiente para consagrarse como el mejor equipo del planeta y Rodri lo dejó claro: "más ganas de ganar que miedo a perder".

"Así que será un test perfecto para determinar si somos capaces de levantar esta Copa del Mundo, ante el rival más en forma. Les dije a los chicos que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder; eso intentaremos el domingo en la Final, vamos con todo por la Copa del Mundo".