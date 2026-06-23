"No voy a regalar nada"; Javier Aguirre no soltó prenda si hará 'homenaje' a Memo Ochoa

Javier Aguirre lo dejó muy claro en la previa del juego ante Chequia: en la Selección Mexicana "no va a regalar nada" a ningún futbolista y menos en una Copa del Mundo.

Así que el posible "homenaje" al veterano arquero Guillermo Ochoa en el último juego de la fase de grupos de esta Copa del Mundo está, por decir lo menos, en veremos.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante los checos en el Estadio Ciudad de México, el Vasco recalcó que no piensa obsequiarle absolutamente nada al guardameta de 40 años, con todo y que si hay algún momento en el que le puedan dar chance de jugar, es justo en este encuentro.

Porque después vendrán los dieciséisavos de final y ya no habrá oportunidad de que un arquero suplente, a menos que sea por lesión, tenga minutos en el arco mexicano.

"Lo dije siempre, desde que volví (a dirigir a la Selección Mexicana), que no iba a regalar nada, los 26 de aquí (jugadores) están por merecimientos propios. A la Selección viene los que están en mejor momento".

Ochoa es junto a Cristiano Ronaldo y el ahora máximo goleador de Mundiales, Lionel Messi, los únicos tres jugadores en la historia que han estado en seis Copas del Mundo.

Aunque en el caso del arquero mexicano, aún no ha tenido un solo minuto en esta edición del 2026, a la espera de quizá tener alguna pequeña chance ante los checos, quizá de cambio en los últimos minutos y siempre y cuándo el juego ya esté resuelto.

"Memo destila consejos, hasta el propio Memo se cansa (de darlos), es algo natural, está fuerte, en forma, compitiendo; también veo a Carlos (Acevedo), a Tala (Rangel). No es demagogia, digo lo que siento; veo a 26 cabrones, los que jueguen van a jugar bien", resaltó Aguirre sobre el rol que tiene Memo en esta justa mundialista.

Preocupó en el entrenamiento por un resbalón

Más temprano durante esta jornada previa al partido, en el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, Guillermo Ochoa preocupó al cuerpo técnico y a sus compañeros durante la práctica.

Y es que durante un ejercicio, el veterano tuvo un resbalón y la pierna izquierda se le quedó atorada en el césped, por lo que parecía que se había lastimado.

Javier Aguirre señaló cuál fue el problema que tuvo el guardameta y reconoció que por un momento sí se preocuparon por el estado físico del arquero.

"Se resbaló, vi la imagen porque estaba cerca; es un poco la cadera (lo que se lastimó), pero está muy bien físicamente. Va al gimnasio, para la edad que tiene, está muy bien".

Inclusive, precisó que también el arquero titular, Raúl Rangel, también tuvo un resbalón en esa misma zona en la práctica y por eso mejor cambiaron de lugar para evitar cualquier tipo de riesgo.