Argentinos celebran en Times Square pase a la Final "Por la última de Leo"

Apenas sonó el silbatazo final del juego en Atlanta y Argentina consiguió el pase a la Final sobre Inglaterra, su afición pintó de Albiceleste todo Times Square en la Gran Manzana de Nueva York.

Y para que fuera todavía más emotivo y genial el festejo, el cielo dejó caer una fuerte lluvia que en lo absoluto le importó a los cientos de argentinos y demás fanáticos de Lionel Messi, que se juntaron en este punto de los más turísticos en Manhattan.

Porque había que celebrar con todo el pase a la Gran Final, misma que disputarán ante España en la aledaña Ciudad de Nueva Jersey el domingo.

Foto: José Andrés Díaz



Porque había que cantarle a una Selección Argentina que nunca los defrauda, que cuando parece que por fin van a caer, encuentran fuerzas del espíritu de Diego Armando Maradona, de la fortaleza de un inquebrantable Lionel Messi y del "aguante" que solo ellos tienen, que en honor a la verdad nadie más en el mundo tiene.

Por un momento, Times Square se convirtió en una sucursal del Obelisco de Buenos Aires, donde hoy todo el pueblo argentino se volcó para también festejar a su amada Selección Argentina.

Y de este lado del mundo, desde la sede de la Gran Final de la Copa del Mundo, los argentinos ya marcaron territorio; ya dejaron claro que el apoyo, el aliento y el aguante serán con todo a favor de su amado país y en contra de una España que ya demostró que trae pasta de campeón, tras borrar este martes a Francia en Dallas.

Foto: José Andrés Díaz



Una victoria muy especial para Argentina: Las Malvinas no se olvidan

Cierto que el técnico argentino Lionel Scaloni dejó claro en la previa del juego que esto solo era un partido de futbol. Pero eso era, de alguna manera, hacer a un lado la historia entre Argentina e Inglaterra y la Guerra de las Islas Malvinas.

Por eso, al igual que hace 40 años cuando Maradona echó a los ingleses en cuartos de final en México 1986, hoy fueron Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en la agonía del juego.

Porque si bien Argentina perdió ese territorio en una guerra que dejó soldados argentinos muertos por las balas británicas, igual que hace cuatro décadas, este triunfo es catártico para los argentinos.

"Es muy importante por el tema de las Malvinas; un sentimiento muy importante para nosotros, para todos los argentinos que se murieron siendo muy jóvenes.

Se calentó el festejo en Nueva York.



La euforia por el pase de Argentina a la final del Mundial vivió un momento de tensión en Times Square, cuando un aficionado inglés apareció entre la multitud y comenzaron los intercambios de insultos. Afortunadamente, todo quedó en... pic.twitter.com/A2cNOySzSP — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

"Es un tema muy sentimental para nosotros, haber ganado 2-1 (igual que en México 1986) y echarlos en semifinales. Es muy importante", dijo a Ovaciones una aficionada argentina quien traía en las manos una réplica de la Copa del Mundo y una playera con el 10 de Maradona.

Así, ha iniciado oficialmente la semana de la Final de la Copa del Mundo en esta Gran Manzana de Nueva York. Con una afición de Argentina que sueña con su cuarta estrella, que anhela el bicampeonato tras haber ganado en Qatar 2022 y que le canta al futbol que le regale: "la última de Leo".

Ya se verá el domingo.

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