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Octavos de final Mundial 2026: las selecciones que lograron su boleto

De Canadá a Colombia, este año los equipos latinoamericanos reinan en la lista de las mejores selecciones

Los partidos se jugarán desde el sábado 4 de julio y hasta el lunes 6 de julio. Foto: Generada con IA
Los partidos se jugarán desde el sábado 4 de julio y hasta el lunes 6 de julio. Foto: Generada con IA

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Jazmín Rodríguez

Los boletos para los octavos de final del Mundial 2026 se agotaron este viernes 3 de julio. Con los triunfos de Colombia sobre Ghana, Argentina sobre Cabo Verde y Egipto sobre Australia la justa deportiva avanza a su siguiente fase. 

Por ello en Ovaciones, te contamos cuáles son las selecciones que consiguieron su pase a octavos de final y a quiénes van a enfrentar. 

¿Quienes son las selecciones en octavos de final

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Noruega
  • Francia
  • México
  • Inglaterra
  • Bélgica
  • Estados Unidos
  • España
  • Portugal
  • Suiza
  • Egipto 
  • Argentina 
  • Colombia 

Cabe destacar de los 16 invitados, siete son del continente Americano y sobreviven los países sede del Mundial 2026.

¿Cómo serán los encuentros de octavos del Mundial? 

Los primeros encuentros comenzaran este sábado 4 de julio en Estados Unidos. 

  • Canadá vs. Marruecos a las 11:00 hrs (Tiempo del Centro de México
  • Paraguay vs. Francia a las 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México
  • México vs. Inglaterra a las 18:00 hrs (Tiempo del Centro de México

Lunes 6 de julio 

  • Argentina vs Egipto a las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México
  • Suiza vs. Colombia a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México

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