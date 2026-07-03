De Canadá a Colombia, este año los equipos latinoamericanos reinan en la lista de las mejores selecciones
Octavos de final Mundial 2026: las selecciones que lograron su boleto
Por: Jazmín Rodríguez
Los boletos para los octavos de final del Mundial 2026 se agotaron este viernes 3 de julio. Con los triunfos de Colombia sobre Ghana, Argentina sobre Cabo Verde y Egipto sobre Australia la justa deportiva avanza a su siguiente fase.
Por ello en Ovaciones, te contamos cuáles son las selecciones que consiguieron su pase a octavos de final y a quiénes van a enfrentar.
¿Quienes son las selecciones en octavos de final?
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
- Portugal
- Suiza
- Egipto
- Argentina
- Colombia
Cabe destacar de los 16 invitados, siete son del continente Americano y sobreviven los países sede del Mundial 2026.
¿Cómo serán los encuentros de octavos del Mundial?
Los primeros encuentros comenzaran este sábado 4 de julio en Estados Unidos.
- Canadá vs. Marruecos a las 11:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
- Paraguay vs. Francia a las 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
- México vs. Inglaterra a las 18:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
Lunes 6 de julio
- Argentina vs Egipto a las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
- Suiza vs. Colombia a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
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