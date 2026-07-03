Octavos de final Mundial 2026: las selecciones que lograron su boleto

Los boletos para los octavos de final del Mundial 2026 se agotaron este viernes 3 de julio. Con los triunfos de Colombia sobre Ghana, Argentina sobre Cabo Verde y Egipto sobre Australia la justa deportiva avanza a su siguiente fase.

Por ello en Ovaciones, te contamos cuáles son las selecciones que consiguieron su pase a octavos de final y a quiénes van a enfrentar.

¿Quienes son las selecciones en octavos de final?

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Suiza

Egipto

Argentina

Colombia

Cabe destacar de los 16 invitados, siete son del continente Americano y sobreviven los países sede del Mundial 2026.

¿Cómo serán los encuentros de octavos del Mundial?

Los primeros encuentros comenzaran este sábado 4 de julio en Estados Unidos.

Canadá vs. Marruecos a las 11:00 hrs (Tiempo del Centro de México )

) Paraguay vs. Francia a las 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México )

) México vs. Inglaterra a las 18:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

Lunes 6 de julio