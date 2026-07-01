México avanza a octavos; tarde libre y ya piensa en Inglaterra

La Selección Mexicana ya piensa en Inglaterra. Luego de avanzar a los octavos de final, el grupo de jugadores realizó este miércoles por la mañana, su práctica regenerativa tras derrotar 2-1 a Ecuador la noche del martes en el Estadio Azteca.

Por ahora hay tranquilidad en el seno Tricolor y ante ello nuevamente el entrenador Javier Aguirre dio unas horas libres al grupo de jugadores.

¿Cómo se prepara México para enfrentar a Inglaterra?

Así que los futbolistas salieron del Centro de Alto Rendimiento alrededor de las 13:00 horas, para estar el resto de la tarde con sus familiares y seres queridos, además de celebrar el pase a los octavos de final.

Pero pronto eso deberá quedar atrás, porque el siguiente rival es, sin lugar a dudas, el más duro al que se enfrentará en esta Copa del Mundo como son los ingleses.

Por ello serán muy importantes los próximos días de trabajo y preparación bajo las órdenes del Vasco Aguirre y de su cuerpo técnico.



Serán muy importantes los próximos días de trabajo y preparación bajo las órdenes del Vasco Aguirre. Foto: Mexsport

El técnico nacional deberá encontrar la manera de parar al goleador Harry Kane, quien ya lleva cinco goles en esta Copa del Mundo, además de futbolistas de primer nivel como Jude Bellingham.

Cronograma de trabajo y actividades oficiales

Ello para seguir soñando con que México puede por fin alcanzar los cuartos de final de un Mundial, 40 años después desde la última vez en 1986, además de llegar a Miami, donde jugaría esa instancia.

A puerta cerrada jueves y viernes; sábado, zona mixta y conferencia

El cronograma de trabajo de la Selección Mexicana para lo que resta de la semana, indica que tanto jueves como viernes, será a puerta cerrada.

¡ES JUNTOS, UNIDOS Y POR LA HISTORIA!



Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! #SomosMéxico ?? pic.twitter.com/8E1Iklb0bF — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

De tal forma que los medios de comunicación no tendrán acceso hasta el día sábado, en el que se tiene programada zona mixta con tres futbolistas nacionales en el Centro de Alto Rendimiento.

Además ese día por la tarde, Javier Aguirre ofrecerá conferencia de prensa en el Coloso de Santa Úrsula, al igual que el técnico alemán Thomas Tuchel, estratega de Inglaterra y un futbolista de su Selección.