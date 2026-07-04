Operativo "No inglés": marcas se unen para apoyar a México ante Inglaterra

¡Ese apoyo sí se ve! En redes sociales varias cadenas con nombres en inglés han emitido "comunicados oficiales" en los que explican que los cambiarán.

Según lo explican esto será en apoyo a la Selección Mexicana y ya que juega contra Inglaterra y su lengua natal es el inglés, decidieron quitarse los nombres en inglés.

Bueno... no se los quitaron, pero sí los regionalizaron para traducirlos al español. Por ejemplo, OfficeMax escribió:

"En OfficeMax nos sumamos al operativo "No inglés" en apoyo a nuestra Selección Mexicana. Por ello hasta nuevo aviso evitaremos utilizar palabras en ingles. A partir de este momento llámenos: Oficina Máxima", dijo.

Scrub Daddy fue uno de los primeros que decidió dejar su reconocido nombre para ser llamado "Talla Papi", en un comunicado la marca de esponjas para lavar trastes informó que en apoyo al equipo tricolor adaptará su comunicación digital al español durante este fin de semana, regresando a su nombre en inglés hasta el día lunes.

Uno de los favoritos para los amantes de los objetos de papelería y electrónica se subió al trend de redes sociales, y "como buenos mexicanos" dejaron de ser "Office Depot" y pasaron a ser "Depósito de Oficina".

Quién lo hizo muy a su manera fue "7-Eleven", quien explicó que por mandato "del presi Miguel Layún" no sólo se cambiaría el nombre sino que pediría a los usuarios que en lugar de decir que van por un Café Select o una Big Donuts, mejor demostraran su apoyo a la Selección Mexicana comprando un Café Selección o un seis de cervezas en el "7-Once".

Por mandato del Presi, aquí se habla español hasta el lunes. pic.twitter.com/rJMIogDkZd — 7-Eleven (@7ElevenMexico) July 4, 2026

Por su parte, Vualá cambió los nombres de sus más populares productos del inglés al español, incluso hizo un llamado a otras marcas para que se sumaran al operativo de no inglés como muestra de su apoyo al tricolor en el último partido en casa. Algunas de las marcas que recibieron el reto fueron: