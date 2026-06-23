México va por fase de grupos histórica: "Ante Chequia queremos hacer historia" dicen Vega, Piojo y Orbelín

En un Mundial no se debe dejar nada para otra ocasión y por ello es que en las entrañas de la Selección Mexicana, tienen muy claro que ante Chequia está la grandísima oportunidad de hacer historia para el balompié nacional.

Porque de conseguir el tercer triunfo en la fase de grupos de esta Copa del Mundo, el Tricolor conseguiría por primera vez en todas sus participaciones los nueve puntos de la primera ronda.

Y bajo el discurso de que en este Mundial la Selección Mexicana quiere tener una participación histórica, la mejor en una Copa del Mundo, tienen que empezar por sacar otra victoria así ya se tenga el boleto a los 16avos y el liderato del Grupo A asegurado.

La gran oportunidad de obtener fase de grupos histórica

En eso coincidieron este martes en el Centro de Alto Rendimiento tanto Alexis Vega, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda, quienes hablaron ante los medios de comunicación sobre la gran chance que tienen ante Chequia en el Estadio Ciudad de México.

"Yo creo que no es presión, es un partido importante donde si lo ganas harías historia porque nunca has conseguido ganar los tres partidos, pero estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido importante, donde tenemos que proponer lo que hemos entrenado", dijo Alexis Vega ante los micrófonos de la prensa.

El futbolista del Toluca precisó que si bien México es el favorito a ganar por la localía en el Coloso de Santa Úrsula, en lo absoluto será un juego sencillo, ya que Chequia es un rival europeo y si bien ha tenido dos malos resultados previos, eso no quita que en esta Copa del Mundo los encuentros en su mayoría son muy disputados.

"No va a ser fácil, en este Mundial hemos visto muchos partidos donde pensamos que va a ganar una Selección y por ahí la otra le complica; tenemos que estar muy enfocados. Cuidar los detalles. Queremos hacer historia, así que tenemos que empezar el miércoles".

A jugar con la necesidad de Chequia, consideró Alvarado

Por su parte, Roberto Alvarado titular indiscutible en el equipo de Javier Aguirre, consideró que si bien se puede aprovechar que Chequia tiene la obligación de salir a ganar o de lo contrario se quedan fuera del Mundial, México tiene que estar en el campo súper concentrado para reducir cualquier margen de error.

"Sabemos lo que implica el juego para Chequia que están jugándose el pase, pero iremos a buscar el resultado tratando de mejorar lo que hemos dejado de hacer o que nos ha hecho falta. Es un partido importante al igual que los demás y buscaremos el resultado positivo para cerrar la fase de grupos con otros tres puntos".

Alvarado, quien se ha destacado en esta Copa del Mundo por el rol defensivo como lateral-volante que le ha pedido el Vasco y su cuerpo técnico, también habló de cómo la gente se ha conectado cada vez más con la Selección Mexicana en este Mundial. Y será aún más la conexión si le ganan a Chequia y cierran la fase de grupos con nueve unidades.

"(Hay) Muy buen ambiente, con el grupo y la gente; se han ido ilusionando al igual que nosotros. Y nosotros tratando de responderles en la cancha, haciendo las cosas de la mejor manera, buscando sacar los triunfos. Va a ser un partido bastante importante como los otros dos; tratar de buscar los en puntos y cerrar la fase de grupos de la mejor manera".

"Primero Chequia, después a pensar en 16avos": Orbelín

Importante también para la Selección Mexicana no comer ansias y brincarse los pasos que deben dar en la misión de conseguir el mejor Mundial en la historia. Así lo consideró Orbelín Pineda.

El Maguito Guerrerense precisó que si bien ya están en 16avos de final y a la espera de que se defina su rival, primero es enfrentar a Chequia y conseguir los históricos nueve puntos en fase de grupos. Ya después pensarán en lo que sigue.

"Sabemos muy bien que nos vamos a enfrentar a Selecciones potentes; aspiramos a grandes cosas y nos vamos a enfrentar a Selecciones de potencia (en rondas eliminatorias), pero lo más importante es que estamos pensando en Chequia; no podemos pensar qué va a suceder después.

"Tenemos una gran oportunidad de hacer historia y conseguir los tres puntos que es lo más importante; después, empezar el siguiente paso".

Último entrenamiento antes de cerrar fase de grupos

La Selección Mexicana realizó este martes su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de cara a su tercer partido en esta Copa del Mundo, por lo que la preparación del combinado nacional está completa.

Entrenamiento Selección Mexicana. Foto: Aracely Martínez.



Como ya se ha mencionado en días previos, Javier Aguirre tiene previsto hacer rotaciones en su equipo para el juego ante Chequia y así darle descanso a algunos titulares que han disputado todos los minutos ante Sudáfrica y Corea del Sur.

Por ello, se espera que Jesús Gallardo, Erik Lira y hasta Johan Vásquez no salgan de titulares; en sus lugares irían Mateo Chávez, Edson Álvarez y César Montes, quien ya está de regreso tras cumplir su partido de suspensión.

Otras modificaciones que podría haber por parte del técnico nacional, es que Brian Gutiérrez no juegue debido a que tiene una tarjeta amarilla que vio ante Sudáfrica, por lo que si le llegaran a sacar otra ante los checos, no podría estar en el cuarto juego de México en esta Copa del Mundo