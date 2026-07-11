¿Otra vez con Argentina? Revisión de tarjeta roja para Suiza causa polémica en redes

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) empezó a ser criticada de nuevo luego de un nuevo partido de la Selección de Argentina.

Ahora por una jugada polémica que se decidió revisar y después de ello, se expulsó a Breel Embolo.

¿Por qué se decidió revisar la tarjeta roja?

Porque, aunque en primera instancia el colegiado había señalado falta de Paredes y amarilla para el propio argentino, una nueva regla del VAR que se aplica desde este Mundial cambió el destino del partido.

La confusión de identidad es la clave porque, Pinheiro, al mostrar la tarjeta a Leandro, obligó a que se aplicara el protocolo. Porque no existe falta alguna de Paredes. Y claro, eso nunca puede ser amarilla.

Al enseñarla y tener que ir a retractarse al monitor, se vio obligado a enseñársela a su vez al jugador suizo que simuló la falta. No podía dejar pasar el engaño.

Y no es algo que veamos por primera vez. Esta norma ya se aplicó en la primera jornada entre Estados Unidos y Paraguay. En esta ocasión no conllevó a una expulsión, pero la situación por lo demás fue idéntica.

El colegiado enseñó a un jugador estadounidense la amarilla por una falta sobre Almirón. Tras la revisión, el árbitro vio el engaño del paraguayo y cambió la tarjeta de bando. Igual que hoy. Una situación a la que nos debemos acostumbrar, porque esta norma ha llegado para quedarse.

Roja polémica



La expulsión de Embolo nació de un error arbitral: Pinheiro amonestó a Paredes y abrió la puerta al VAR. Otra vez Argentina favorecida... ? pic.twitter.com/Q9X4ehfVOz — SoyReferee (@SoyReferee) July 12, 2026

¿Se favoreció a Argentina?

En redes sociales muchas personas recordaron que en otro partido, los árbitros decidieron no revisar una jugada de Lionel Messi en la que había cometido un jaloneo con un jugador contrario.

¿Se favoreció a Messi?

Foto: Captura de Pantalla

En otro video se hizo una recapitulación de la secuencia de los hechos y se muestra cómo Messi regaña al árbitro, incluso lo insulta momentos antes de que se decida por sacar la tarjeta amarilla.