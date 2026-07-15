¿Otra vez le perdonan la roja a Argentina? Redes cuestionan la jugada de Enzo Fernández

La Selección Argentina volvió a estar en medio de la controversia durante el Mundial 2026 luego de una serie de jugadas que generaron reclamos en redes sociales por parte de aficionados que cuestionaron las decisiones arbitrales y el uso del VAR.

La más reciente ocurrió durante el partido ante Inglaterra, donde usuarios señalaron una supuesta falta de sanción tras un contacto entre Enzo Fernández y Elliot Anderson.

De acuerdo con las críticas difundidas en redes sociales, el mediocampista argentino habría golpeado al futbolista inglés en la zona de la nuca, una acción que algunos aficionados consideraron merecedora de tarjeta roja.

Sin embargo, el árbitro no mostró ninguna amonestación y la jugada no derivó en una expulsión y preguntaran por una posible intervención del VAR.

NO LE SACARON TARJETA



Minuto 3, Enzo Fernández conecta un golpe en la nuca de un jugador inglés. El árbitro no señaló falta ni mostró tarjeta. pic.twitter.com/ayEQ16vSMC — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 15, 2026

Además, en redes sociales algunos aficionados compararon la acción protagonizada por Enzo Fernández con una jugada ocurrida durante el primer partido del Mundial 2026, en el duelo entre México y Sudáfrica.

Usuarios señalaron que en aquel encuentro un futbolista recibió tarjeta roja directa por una acción que consideraron similar, por lo que cuestionaron que en el caso del mediocampista argentino no se aplicara el mismo criterio arbitral.

ESCÁNDALO MUNDIAL:



En el primer partido de este Mundial le sacaron tarjeta roja directa a un futbolista por hacer EXACTAMENTE la misma falta que Enzo Fernández hoy.



Hay un reglamento diferente para la Argentina de Infantino.



ARGENFIFA.pic.twitter.com/BYuQizpaiv — CR7STIANISMO (@Cr7stianismo_) July 15, 2026

También cuestionaron un supuesto fuera de juego de Messi

Otra de las jugadas que generó críticas ocurrió antes de una acción ofensiva de Argentina, cuando aficionados señalaron un supuesto fuera de juego de Lionel Messi previo a una asistencia para Enzo Fernández.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y comentarios en los que usuarios aseguraron que el delantero argentino se encontraba adelantado antes de participar en la jugada, calificando la decisión como un posible error arbitral.

England joins the long list of Teams who have been Robbed by Argentina this World Cup



Messi was clearly offside before he provided the assist to Enzo Fernandez. Absolute Robbery pic.twitter.com/jhiul1hhiH — Preeti (@MadridPreeti) July 15, 2026

Argentina vs. Egipto

Recordemos que durante el partido entre Argentina y Egipto también surgieron cuestionamientos en redes sociales sobre un posible favoritismo hacia la selección sudamericana. Aficionados señalaron algunas jugadas en las que consideraron que las decisiones arbitrales pudieron beneficiar a Argentina:

El golpe de Nahuel Molina a Emam Ashour:

Una de las acciones más comentadas ocurrió cuando el defensor argentino Nahuel Molina impactó con el brazo la zona del cuello de Emam Ashour mientras el balón se encontraba lejos de la disputa. Usuarios en redes sociales señalaron que la jugada podía ameritar una tarjeta roja ; sin embargo, el árbitro no expulsó al futbolista ni acudió al monitor del VAR para revisarla.

Una de las acciones más comentadas ocurrió cuando el defensor argentino mientras el balón se encontraba lejos de la disputa. Usuarios en señalaron que la jugada podía ameritar una ; sin embargo, el no expulsó al futbolista ni acudió al monitor del para revisarla. La falta marcada sobre Mohamed Salah:

Otra jugada involucró a Leandro Paredes y Mohamed Salah . El delantero egipcio buscaba iniciar un ataque con espacio hacia el arco rival cuando el árbitro señaló una falta favorable a Argentina tras el contacto entre ambos jugadores. La decisión generó críticas entre aficionados que consideraron que Egipto tenía una oportunidad importante de ofensiva que fue interrumpida.

Otra jugada involucró a . El delantero egipcio buscaba iniciar un ataque con espacio hacia el arco rival cuando el señaló una favorable a Argentina tras el contacto entre ambos jugadores. La decisión generó críticas entre aficionados que consideraron que tenía una oportunidad importante de ofensiva que fue interrumpida. El posible penal no señalado a favor de Egipto:

Poco antes del tercer gol argentino, comenzó a circular en redes sociales una toma alternativa en la que algunos seguidores señalaron un posible penal a favor de Egipto. La acción no fue sancionada por el árbitro ni revisada en el monitor del VAR, lo que aumentó los cuestionamientos sobre el criterio arbitral.

Las polémicas alrededor de los partidos de Argentina han abierto nuevamente el debate entre aficionados sobre el uso del VAR y los criterios arbitrales durante el Mundial 2026.