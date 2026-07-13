¿Paola Rojas señala a Diego Armando Maradona de acoso? Esto le contó a José Ramón Fernández

La periodista Paola Rojas reveló un episodio que vivió con Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, en una conversación con José Ramón Fernández que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante la entrevista, Rojas dejó claro que reconoce la grandeza deportiva del exfutbolista argentino, pero aseguró que una experiencia personal cambió la imagen que tenía de él fuera de las canchas.

"No le regateo nada y lo exalto como la gran figura del futbol que fue; sin embargo, para mí fue una gran desilusión", relató al recordar que buscó entrevistarlo durante el Mundial celebrado en Brasil.

Según explicó, después de insistir para conseguir la entrevista, el entorno de Maradona le indicó que debía acudir a la habitación del exfutbolista en el hotel donde se hospedaba. Una vez ahí, afirmó que el campeón del mundo en 1986 le hizo una propuesta de carácter personal que ella rechazó de inmediato, por lo que decidió abandonar el lugar sin realizar la entrevista.

Rojas no presentó una denuncia ni utilizó expresamente el término "acoso" para describir lo ocurrido. Lo que sí hizo fue narrar el episodio como una experiencia "muy incómoda" y una profunda decepción, al considerar a Maradona uno de los mayores ídolos en la historia del futbol.

La declaración generó numerosas reacciones debido al historial de controversias que rodeó al exjugador argentino durante su vida. Maradona, fallecido en noviembre de 2020, fue una de las figuras más importantes del futbol mundial, aunque también protagonizó diversos episodios extradeportivos que marcaron su trayectoria pública.

Hasta el momento, no existe una respuesta de Diego Armando Maradona sobre este relato, ya que el episodio fue revelado varios años después de su fallecimiento. La historia se dio a conocer en el marco de la conversación entre Paola Rojas y José Ramón Fernández, en la que ambos repasaron distintas anécdotas relacionadas con la cobertura de Copas del Mundo y el periodismo deportivo.