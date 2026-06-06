Papa León XIV posa con playera de la Selección Mexicana y envía mensaje rumbo al Mundial 2026

Durante su gira en España, el papa León XIV posó para fotos con la camiseta de la Selección Mexicana y destacó el papel del deporte como herramienta de unidad entre los pueblos.

La escena ocurrió durante el vuelo de traslado de Roma a Madrid donde una reportera le entregó la playera de la Selección Nacional.

León XIV se refirió al torneo como un certamen con la intención de oración que la iglesia católica promueve, pues fomenta el deporte.

"La oración de este mes es para los deportistas y la importancia del deporte. Deseo a todos una competencia que apoye a fomentar la unidad del mundo, de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio", dijo.

El papa León XIV le va al Real Madrid

Durante uno de sus vuelos el pontífice también fue cuestionado por el equipo de su preferencia en España.

"El papa le va a todos los equipos, pero Prevost prefiere al Real Madrid", confesó.