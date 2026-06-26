La actividad de los grupos G, H e I incluye seis encuentros programados en distintas ciudades como parte de la fase de grupos del Mundial 2026
Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde ver EN VIVO la jornada de este jueves
Por: Jessica López
La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 26 de junio con una jornada programada en los grupos G, H e I, en la que se disputan seis encuentros correspondientes a la actividad oficial del torneo.
La jornada forma parte del calendario establecido por la FIFA para esta etapa del campeonato, en la que cada selección busca sumar puntos dentro de su respectivo grupo.
Noruega vs Francia
- Estadio: Boston
- Hora: 13:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium
Senegal vs Irak
- Estadio: Toronto
- Hora: 13:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium
Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Estadio: Houston
- Hora: 18:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium
Uruguay vs España
- Estadio: Guadalajara
- Hora: 18:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium, Canal 5, Azteca Deportes App, Azteca 7
Egipto vs Irán
- Estadio: Seattle
- Hora: 21:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium
Nueva Zelanda vs Bélgica
- Estadio: Vancouver
- Hora: 21:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: VIX Premium
La jornada de este jueves 26 de junio corresponde a la actividad programada de la fase de grupos del Mundial 2026, específicamente dentro de la tercera fecha para los grupos G, H e I, en la que se disputan encuentros clave para la definición de posiciones en cada sector.
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