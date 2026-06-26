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Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde ver EN VIVO la jornada de este jueves

La actividad de los grupos G, H e I incluye seis encuentros programados en distintas ciudades como parte de la fase de grupos del Mundial 2026

Estos son los seis partidos que se juegan hoy. Foto: Archivo Ovaciones.
Estos son los seis partidos que se juegan hoy. Foto: Archivo Ovaciones.

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Jessica López

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 26 de junio con una jornada programada en los grupos G, H e I, en la que se disputan seis encuentros correspondientes a la actividad oficial del torneo.

La jornada forma parte del calendario establecido por la FIFA para esta etapa del campeonato, en la que cada selección busca sumar puntos dentro de su respectivo grupo.

Noruega vs Francia

  • Estadio: Boston
  • Hora: 13:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium

Senegal vs Irak

  • Estadio: Toronto
  • Hora: 13:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium

Cabo Verde vs Arabia Saudita

  • Estadio: Houston
  • Hora: 18:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium

Uruguay vs España

  • Estadio: Guadalajara
  • Hora: 18:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium, Canal 5, Azteca Deportes App, Azteca 7

Egipto vs Irán

  • Estadio: Seattle
  • Hora: 21:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium

Nueva Zelanda vs Bélgica

  • Estadio: Vancouver
  • Hora: 21:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: VIX Premium

La jornada de este jueves 26 de junio corresponde a la actividad programada de la fase de grupos del Mundial 2026, específicamente dentro de la tercera fecha para los grupos G, H e I, en la que se disputan encuentros clave para la definición de posiciones en cada sector.

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