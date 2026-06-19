Partidos del Mundial para hoy sábado 20 de junio: horarios y dónde ver

La actividad del Mundial 2026 sigue su marcha y este sábado 20 de junio se disputarán cuatro partidos clave correspondientes a la segunda fecha de los grupos E y F, los cuales empezarán a definir los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

Países Bajos vs Suecia

Este sábado la jornada arranca a las 11:00 horas (hora del centro de México) en el Estadio Houston, con Países Bajos y Suecia del Grupo F.

El equipo neerlandés está obligado a conseguir el triunfo tras empatar 2-2 con Japón en su debut, mientras que los suecos llegan motivados luego de golear 5-1 a Túnez.

¿Donde ver? Esta vez el partido podrá ser visto en televisión abierta en el canal 7 y en Vix.

Alemania vs Costa de Marfil

A las 14:00 horas, el Grupo E tomará protagonismo desde el Estadio Toronto. Alemania chocará contra Costa de Marfil en un duelo directo por el liderato del sector. Los europeos vienen de aplastar 7-1 a Curazao y buscarán mantener ese ritmo ante el cuadro africano, que también debutó ganando por la mínima diferencia sobre Ecuador.

¿Dónde ver? Puedes verla en Vix

Ecuador vs Curazao

Más tarde, a las 18:00 horas en el Estadio Kansas, Ecuador se medirá ante Curazao. Es un partido de vida o muerte para los sudamericanos, que necesitan sumar urgentemente para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

¿Dónde ver? En Vix

Túnez vs Japón

A las 22:00 horas, en la cancha del Estadio Monterrey, Túnez y Japón se enfrentarán en el último encuentro de la cartelera. Además de ser un choque crucial para las aspiraciones de ambas escuadras en el Grupo F.