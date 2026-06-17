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Patito Merlín predice victoria de México frente a Corea

La mascota adoptada por los mexicanos ahora es embajadora de la FIFA

Patito Merlín no duda y dice que México ganará el encuentro contra Corea. Foto: Redes sociales
Patito Merlín no duda y dice que México ganará el encuentro contra Corea. Foto: Redes sociales

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Jazmín Rodríguez

En esta Copa del Mundo el patito Merlín se robó el corazón de los mexicanos y de algunos extranjeros.

La imagen de la pequeña ave acuática caminando por Paseo de la Reforma con la playera de la Selección Mexicana se hizo viral a al grado que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se contactó con sus dueños para hacerlo embajador de este Mundial. 

Sus dueños Carla y Cristian Gómez anunciaron la noticia e incluso le crearon una cuenta en Tiktok para que sus admiradores estén pendientes de sus pasos y puedan tomarse una foto con el pequeño Merlín

Merlín predicen triunfo de México ante Corea

La popularidad de Merlín llevó a sus dueños a cuestionarse si el patito podría ser capaz de predecir los resultados de los partidos y comenzaron con el encuentro entre México y Corea

Al patito le pusieron dos imágenes de las banderas de ambos países y encima la misma cantidad de comida; su decisión fue contundente, para Merlín México ganará el encuentro

Este no es el primer animal que "predice" el triunfo de México en su segundo juego en el Mundial 2026, lo hizo también el delfín Hidalgo.

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