¿Ecuador fue amenazado para darle la victoria a México? Periodista afirma que el narco contactó a jugadores

La victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando controversia, pero ahora fuera de la cancha.

En medio del intenso debate por la eliminación de la selección ecuatoriana, un periodista argentino lanzó una versión que rápidamente se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que dijo Eduardo Feinmann sobre la victoria de México ante Ecuador.





¿Qué dijo el Periodista argentino sobre la victoria de México ante Ecuador?

El periodista argentino Eduardo Feinmann aseguró durante su programa en Radio Mitre que jugadores de la Selección de Ecuador habrían recibido amenazas por parte de un cártel mexicano antes del encuentro frente a México, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante la transmisión, el conductor afirmó que cinco futbolistas ecuatorianos habrían sido contactados con información específica sobre sus familiares.

"Parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante".

Uno de los panelistas aclaró que esa versión todavía no estaba confirmada oficialmente, aunque mencionó que el rumor ya circulaba en Ecuador y recordó que varios futbolistas ecuatorianos militan en clubes de la Liga MX.

? El rechazo de Eduardo Feinmann @edufeiok a las amenazas de cárteles narco a jugadores de Ecuador: "Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial".



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Durante la conversación también se mencionaron dos hechos relacionados con el futbol y la violencia, entre ellos el asesinato del colombiano Andrés Escobar tras el Mundial de Estados Unidos 1994 y el atentado que sufrió el paraguayo Salvador Cabañas en la Ciudad de México en 2010.

Antes de cerrar el tema, Feinmann añadió:

"Lo que son los narcos, ¿eh? Impresionante. Y parece que los narcos quieren, a toda costa, que México sea campeón del mundo".

Hasta el momento, el periodista argentino no ha presentado pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.

¿La selección de Ecuador fue amenazada para dejar ganar a México?

Las versiones comenzaron a circular luego de que el periodista ecuatoriano Carlos Vera publicara un mensaje en el que aseguraba que familiares de un seleccionado ecuatoriano que viven en México habrían recibido amenazas.

Con el paso de las horas, el rumor fue creciendo y derivó en versiones que hablaban incluso de cinco futbolistas presuntamente intimidados.

Sin embargo, ninguna autoridad deportiva ha confirmado esos señalamientos.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha emitido comunicados denunciando amenazas contra sus jugadores. Tampoco la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha reportado algún incidente relacionado con esas acusaciones.

Por el contrario, diversos periodistas y medios ecuatorianos rechazaron públicamente la versión.

El periodista Daniel Navas, de DSports, afirmó:

"La Selección ecuatoriana de fútbol no recibió ningún tipo de amenazas previo al partido contra la Selección de México. Esto es información que podemos dar porque la hemos recabado".

Su compañero Theo Sposso también desmintió el rumor.

"Es falso. Incluso la gente cercana nos escribe. Por favor, no se dejen llevar. Esto es completamente falso y lo que ocurrió en la cancha se limita a temas deportivos y futbolísticos".

La periodista Kristy Alvarado explicó que la eliminación de Ecuador pudo provocar que surgieran teorías sin fundamento para intentar explicar el resultado deportivo.

"No tiene fundamento alguno. No pasó absolutamente nada. Es un rumor de redes".

Desmienten rumores sobre la Selección de Ecuador ?



Los periodistas Daniel Navas, Posso Sports y Samba Alvarado aseguraron que la Selección de Ecuador no recibió amenazas antes de enfrentar a México en el Mundial 2026, desmintiendo las versiones que circularon en redes... pic.twitter.com/oEHThipjJf — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) July 3, 2026

Asimismo, el diario ecuatoriano Extra publicó que "Hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni de la Federación Mexicana de Fútbol, ni tampoco evidencia verificable que respalde dichas versiones".

Hasta ahora, no existe evidencia pública, documentos oficiales ni denuncias presentadas por jugadores o integrantes de la delegación ecuatoriana que respalden las afirmaciones difundidas por Feinmann.

México eliminó a Ecuador del Mundial 2026 y no hubo denuncias

México derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que significó la eliminación de la selección sudamericana.

Tras el encuentro, ni los futbolistas ecuatorianos, ni el cuerpo técnico, ni los directivos de la delegación denunciaron públicamente haber sido víctimas de amenazas relacionadas con grupos criminales.

La única inconformidad expresada oficialmente por la FEF durante su estancia en México estuvo relacionada con el ruido registrado en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba el equipo antes del compromiso.