Polémica de los Rolex: Javier Aguirre aclara que la Selección Mexicana no tenía intenciones ocultas

La Selección Mexicana se había evitado polémicas en lo que iba de la Copa del Mundo hasta esta semana, luego de que se hizo público que un apostador estadounidense les regaló un millón de dólares en relojes Rolex.

¿Qué implicaciones tiene el regalo de relojes Rolex para la Selección Mexicana?

El Código de Ética de la FIFA es muy claro al respecto y dice si los jugadores reciben dádivas de un tercero, están sujetos a multas o hasta suspensiones.

Por ello, a los futbolistas no les quedó de otra más que regresar los artefactos, para evitar cualquier tipo de situación con la FIFA o malentendidos.

Al respecto se refirió el entrenador Javier Aguirre, quien al mismo tiempo habló de su molestia luego de que le avisaron que se había modificado el horario del juego sin que le consultaran.

Sobre la polémica por los relojes devueltos al apostador, Javier Aguirre aseguró que el tema quedó resuelto con el área legal y no afectó al vestidor. ?



? "No buscamos segundas intenciones; se resolvió con el área legal y no permeó en el grupo", señaló el técnico del Tri.... pic.twitter.com/TYrXKpPqXu — Ovaciones (@ovaciones) July 5, 2026

Reacciones de Javier Aguirre ante la polémica y el cambio de horario

El Vasco expresó que al recibir los obsequios, nunca hubo algo detrás o que se pudiera malinterpretar en contra del equipo nacional.

"Yo soy como soy, práctico, un cuate muy natural; lo tomé con naturalidad, en ambos temas fue algo natural, no planeado, no buscando nada, ni segundas intenciones", señaló.

Aunque Aguirre sí dejó ver que tuvieron que recurrir al área legal de la FMF en el asunto de los relojes, para evitar cualquier bronca.

"Ambos temas se resolvieron de forma favorable; no permeó al grupo, lo digo con seguridad. El grupo está sólido, con ganas de hacer un gran partido, son cosas que suelen suceder, pero con la naturalidad que las tratamos yo, Duilio Davino, Mikel Arriola y el área legal; esto pasó desapercibidos para los jugadores", sostuvo.

Sobre su molestia porque no le habían consultado del intento de cambio de horario del partido y su exhabrupto en una entrevista, se limitó a decir que fue por el momento y nada más.