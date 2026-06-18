De Samuel Garcia a Verónica Delgadillo: políticos que asistieron al México vs. Corea

El partido de México vs. Corea animó a todos los mexicanos a apoyar a la Selección Mexicana y los políticos no fueron la excepción. Por ello en Ovaciones te hacemos un recuento de las figuras que estuvieron alentando a México.

Samuel García y Mariana Rodríguez

Quizá uno de los más entusiasmados fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien desde muy temprano posteó una foto de que ya estaba en el estadio Guadalajara mientras estaba vacío.

Y minutos más tarde publicó otra foto acompañado de Mikel Arreola, representante de la Federación Mexicana de Futbol, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el ex portero Jorge Campos, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, entre otros.

A GANAR ¿Y si sí? pic.twitter.com/LztUZ1CHTR — Samuel García (@samuel_garcias) June 19, 2026

Jorge Álvarez Máynez

Otro de los que compartió, pero en sus historias en redes sociales, fue el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien compartió fotos con Dante Delgado hijo y papá.

Máynez en el Estadio Guadalajara.

Foto: Captura de pantalla

Dante Delgado

El ex líder de Movimiento Ciudadano también estuvo en el Estadio Guadalajara, junto con su hijo.

Dante Delgado.

Foto: Redes sociales

Luis Donaldo Colosio

El senador de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas también asistió al Estadio Guadalajara para apoyar a la Selección Mexicana y estuvo al lado de Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez.