Algunos futbolistas de México han sido señalados de mal desempeño durante el juego contra Inglaterra de la Copa Mundial 2026
¿Por qué critican a Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Santiago Gimenez?
Por: Antonio García
Tras la dolorosa eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, algunos futbolistas del Tri han sido duramente criticados por los aficionados en redes sociales.
Los casos más claros son los de Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Santiago Gimenez y Guillermo Martínez, defensas y delanteros del cuadro de Javier Aguirre, que tuvieron un mal desempeño durante el mundial, pero en particular durante este último juego en el Estadio Azteca.
La razón: sus errores y su bajo nivel de juego fueron factor en los goles de los ingleses, pero también en el empate que nunca llegó por parte de México que resultó en un marcador global de 2-3.
Edson Álvarez, en particular, tuvo una muy mala actuación en la jugada que derivó en el penalti y, posterior, tercer gol de Inglaterra.
En el mismo sentido, usuarios de redes sociales y analistas deportivos en televisión nacional han comentado que el nivel de estos jugadores no estaba a la altura del torneo. Marcas flojas, poca velocidad, espacios no cubiertos, son algunas de las criticas contra estos defensores del Tri.
Jorge Sánchez, por ejemplo, fue señalado de una cobertura a destiempo que favoreció el segundo gol de Jude Bellingham, el cual cayó a penas unos minutos tras el primer tanto, lo que también fue señalado como desconcentración del equipo mexicano.
Delanteros que no pesaron
Por otro lado, las actuaciones de Santiago Gimenez, que salió lesionado, así como de Guillermo "El Memote" Martínez, también generaron duras reacciones en internet, incluso criticaron al entrenador Javier Aguirre por haberlos convocado a esta Copa Mundial.
El primero por su baja de juego tras su lesión, y el segundo por simplemente no tener nivel para este tipo de compromisos.
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