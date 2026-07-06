¿Por qué critican a Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Santiago Gimenez?

Tras la dolorosa eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, algunos futbolistas del Tri han sido duramente criticados por los aficionados en redes sociales.

Los casos más claros son los de Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Santiago Gimenez y Guillermo Martínez, defensas y delanteros del cuadro de Javier Aguirre, que tuvieron un mal desempeño durante el mundial, pero en particular durante este último juego en el Estadio Azteca.

La razón: sus errores y su bajo nivel de juego fueron factor en los goles de los ingleses, pero también en el empate que nunca llegó por parte de México que resultó en un marcador global de 2-3.

Edson Álvarez, en particular, tuvo una muy mala actuación en la jugada que derivó en el penalti y, posterior, tercer gol de Inglaterra.

Mira hasta la reacción de Jorge Sánchez con Edson JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/7NfdOTTAcX — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) July 6, 2026

En el mismo sentido, usuarios de redes sociales y analistas deportivos en televisión nacional han comentado que el nivel de estos jugadores no estaba a la altura del torneo. Marcas flojas, poca velocidad, espacios no cubiertos, son algunas de las criticas contra estos defensores del Tri.

Jorge Sánchez, por ejemplo, fue señalado de una cobertura a destiempo que favoreció el segundo gol de Jude Bellingham, el cual cayó a penas unos minutos tras el primer tanto, lo que también fue señalado como desconcentración del equipo mexicano.

Delanteros que no pesaron

Por otro lado, las actuaciones de Santiago Gimenez, que salió lesionado, así como de Guillermo "El Memote" Martínez, también generaron duras reacciones en internet, incluso criticaron al entrenador Javier Aguirre por haberlos convocado a esta Copa Mundial.

ALARMAS ENCENDIDAS EN EL MILAN



Santi Giménez sufrió un esguince de tobillo ayer en el México Inglaterra. En los próximos días será evaluado; una lesión de gravedad podría alterar la planificación del Milan y acudir al mercado en busca de otro delantero. pic.twitter.com/R05HaV87Ud — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 6, 2026

El primero por su baja de juego tras su lesión, y el segundo por simplemente no tener nivel para este tipo de compromisos.