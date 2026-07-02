Portugal elimina a Croacia y se cita con España en Dallas

Portugal, tras vencer a Croacia por 2-1 en un final agónico, será el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugará en el estadio de Dallas el 6 de julio a las 14.00 hora local (21.00 CEST, en España).

España se clasificó a la segunda ronda de eliminatorias tras golear a Austria por 3-0 en Los Ángeles y el viernes pondrá rumbo a Dallas para seguir su camino en busca de la segunda estrella de campeona del Mundo.

Portugal por su parte, se impuso ante Croacia en Toronto en un tiempo añadido en el que los lusos marcaron, gracias a Gonçalo Ramos en el 90+4, y sufrieron hasta el final para sellar el pase.

Clasificación agónica

Josko Gvardiol, en el minuto 90+13 anotó para igualar el partido, sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR por fuera de juego.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez continúa así su camino en el Mundial tras una fase de grupos en la que se clasificó como segunda, por detrás de Colombia.

España y Portugal, que serán, junto a Marruecos, sedes principales del siguiente Mundial, en 2030, se enfrentarán en Dallas el 6 de julio por un puesto en los cuartos de final.

¡PORTUGAL AVANZA SUFRIENDO!



El conjunto luso remontó a Croacia con goles de Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos para sellar su pase a los octavos. Del otro lado, Luka Modric se despide de la Copa del Mundo en lo que apunta a ser su última participación mundialista. pic.twitter.com/TlRx1quo9F — Ovaciones (@ovaciones) July 3, 2026

CR7 apareció con un gol

Cristiano Ronaldo anotó el primer gol en la etapa de noqueout de la Copa del Mundo de su carrera, Goncalo Ramos anotó un cabezazo en el tiempo de descanso y Portugal tuvo un descanso de último segundo en una llamada de fuera de juego para vencer a Croaciapor 2-1 el jueves y estableció un choque de último-16 con España.

Croacia parecía haber empatado al final, dejando a Ronaldo abatido en el banquillo, pero el esfuerzo de último jadeo fue declarado fuera de juego después de una revisión del árbitro asistente de vídeo, lo que llevó a los seguidores del equipo en el extremo sur del estadio de Toronto a colmar el campo de escombros.