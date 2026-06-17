Cristiano Ronaldo y Portugal se estrellan en su debut en el Mundial 2026 y empatan con RD del Congo

Se suponía que Cristiano Ronaldo daría el primer paso en la pista de su último baile. Pero Portugal ha sufrido un ligero e inesperado tropiezo en su presentación el la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante República Democrática del Congo.

Los lusitanos igualaron contra los Leopardos en el Estadio Houston en Texas en una inusual exhibición negativa del Comandante, quien falló una oportunidad clara para revertir el destino de los suyos.

La Selección Portuguesa igualó 1-1 ante el equipo congoleño en su debut en el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

En plena Space City donde tiene su refugio la NASA, CR7 estrelló su nave de la manera más insólita, para seguir los pasos de España y otras selecciones víctimas de una extraña tendencia en este comienzo mundialista.

Ronaldo celebraba el convertirse en el cuarto jugador más veterano en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, todo se tornó una pesadilla para el delantero a quien aún le faltan más de cuatro años para alcanzar ese récord, mismo que pertenece a Essam El Hadary, quien vio acción en el Egipto vs Arabia Saudí del 25 de junio de 2018 en Qatar con 45 años, 161 días.

Eso significa que el Bicho necesitaría una aparición en la final de la Copa del Mundo de 2030 para romper esa marca. Y vaya que podría no ser algo descabellado, al ver la mala exhibición demostrada en el comienzo de esta Copa del Mundo.

Los lusitanos sabían que debían tomar precauciones desde temprano para no caer en el mismo error que su vecina España durante su debut ante Cabo Verde. Abrir la castaña al tiempo para no querer romperla con cabeza sobre la hora. Y los de Roberto Martínez pusieron manos a la obra.

Con ese pentágono perfectamente delineado en su medio campo, conformado por João Neves, Vitinha, Bernardo Silva y Pedro Neto, Portugal tenía el dominio absoluto de la pelota con transiciones que dejaban completamente desarmados a los congoleños, que se replegaban a la espera de no ceder.

Pero entonces, precisamente la conjunción de ese sector del XI luso, derivó en el primer tanto del juego cuando Neto desbordó por su banda izquierda, alzó la mirada y envió un servicio ante la subida de Neves, cuyo factor sorpresa en el área rival derivó en un desmarque idóneo para realizar su remate de cabeza y así inaugurar el marcador apenas a los seis minutos de acción.

João se convirtió así en el tercer goleador portugués más joven en la Copa del Mundo con 21 años, 263 días, detrás de CR7 en 2006 con 21 años, 132 días y Gonçalo Ramos en 2022 con 21 años, 169 días.

Portugal era un vendaval, pero hasta cierto punto, el Congo se las ingeniaba para mantener la mínima desventaja a la espera de que la velocidad de Yoane Wissa y Cédric Bakambu pudiera inclinar la balanza a su favor. Ante ese peligroso contragolpeo congoleño, Bernardo Silva cometió una fuerte barrida que le hizo merecedor de la primera amonestación del día.

Cristiano reclamaba, más para sacar su frustración por el rol secundario que tenía hasta entonces, que porque verdaderamente viera un error del juez central.

Y mientras el tiempo transcurría, más ordenado y menos nervioso lucía el cuadro africano. Un primer aviso de Samuel Moutoussamy en el ocaso del primer tiempo, ya vislumbraba el riesgo que corría Portugal, con todo y lo chueco de su remate.

Entonces, en el tiempo añadido, Yoane Wissa se elevó por los aires de la Space City y voló cual cohete para rematar de cabeza para el 1-1 justo antes del silbatazo que enviaba a los equipos al vestidor para el descanso. No fue un gol cualquiera, sino que fue ni más ni menos que el primero de República Democrática del Congo en la historia de los Mundiales.

CR7 en el encuentro contra RD del Congo.

Foto: Mexsport

El segundo tiempo fue una calca de la primera parte, con Portugal a la caza de los Leopardos, pero con la mira de la bazuca desviada. Entonces, pasada la hora de partido, Ronaldo tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar la historia.

Francisco Conceição, con un pase quirúrgico, dejó al capitán luso en posición inmejorable dentro del área. Era el momento del Bicho, el instante en que el máximo goleador de la historia del fútbol suele escribir sus capítulos más memorables.

Pero el guion se torció. Ronaldo no logró ajustar su cuerpo al impacto y el remate, en lugar de perforar la red, se desvió y murió junto al poste. La incredulidad se apoderó del estadio. Los aficionados, que ya se preparaban para celebrar, se llevaron las manos a la cabeza.

La jugada, viralizada en redes sociales en cuestión de segundos, encendió la mecha de sus detractores.

Portugal ilusionó con su gol tempranero.

Foto: Mexsport

Fue así como el debut de Portugal dejó más sombras que luces. El gol tempranero ilusionó, pero el equipo de Roberto Martínez nunca encontró el control del partido. Sin embargo, la verdadera historia no fue la decepción lusa, sino la solidez de la República Democrática del Congo.

Los africanos plantaron un partido serio, táctico y combativo, demostrando que en el Grupo K no serán un invitado de paso, sino un firme candidato a arrebatar uno de los boletos a la siguiente fase.