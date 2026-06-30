México vs Ecuador: Delfín y elefantes predicen al ganador

El día de hoy martes 30 de junio se enfrenta la Selección Mexicana contra la Selección Ecuatoriana y aunque la afición despertó desde tempranas horas para dirigirse al FIFA Fan Fest y a las 18 distintas sedes habilitadas con pantallas para poder ver el partido México vs Ecuador, la incertidumbre sobre quién ganará, no cesa.

Y ante la ansiedad de no saber quién ganará, por quién apostar se recurre a los oráculos, adivinos y videntes para tratar de ganar la quiniela y las apuestas. Tal es el caso del Delfín Hidalgo, un animalito que se ha vuelto el nuevo oráculo mundialista.

A la par del delfín Hidalgo, también se suman los elefantes del zoológico Africam Safari, quienes llevan 3/3 aciertos en sus pronósticos de predicciones en los partidos anteriores.

¿Ganará México? Estas son las predicciones de oráculos animales

Hasta ahora, estos son los animales que han acertado en su elección del ganador frente a los partidos que ha disputado México contra sus rivales en la cancha.

Delfín Hidalgo

El ya conocido y poco a poco viral, delfín Hidalgo, lanzó su predicción del ganador para el partido de México vs Ecuador. Y de acuerdo con el mamífero acuático, México sería el ganador del enfrentamiento deportivo. ¿Fallará o acertará?

Elefantes de Africam Safari

Estos otros animales del zoológico de Africam Safari, también eligieron a México dentro de su predicción como ganador del partido de dieciseisavos de final entre la Selección Ecuatoriana y la Selección Nacional. Cabe señalar, que también han acertado en los resultados de sus últimos partidos.

En esta ocasión, podemos ver el video, donde estos animales incluso patean la bandera de Ecuador, ¿será alguna señal?

¿Las predicciones han acertado?

Tanto el delfín Hidalgo, como los elefantes de Africam Safari, llevan 3 de 3 aciertos al elegir al ganador entre los partidos México vs Sudáfrica, México vs Corea y México vs Chequia. Hoy se disputará el México vs Ecuador y se espera acierten nuevamente.